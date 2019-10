Premiere der Apple-Serie „For All Mankind“: Neue Episoden des Astronauten-Dramas erscheinen wöchentlich

„Mad Men im NASA-Bereich“

Zweite Staffel schon gebucht

Wenige Wochen vor dem Start von Apple TV+ hat das Unternehmen aus Cupertino die Vorführ-Premiere der Eigenproduktion „For All Mankind“ gefeiert. Das Debüt der neuen Apple-Serie fand im Regency Village Theater in Westwood (Kalifornien) statt. Zuvor gab es bereits auf der New York Comic Con ein Preview zu sehen.Apple kündigte zusätzlich die Ausstrahlungspläne des Astronauten-Dramas an. Wenn Apple TV+ am 1. November startet, werden die ersten drei Episoden von „For All Mankind“ sofort verfügbar sein. Danach erscheint jede Woche freitags eine weitere Folge. Ob die Staffeln ausgewählter anderer Apple-Serien – ähnlich wie beispielsweise diverse Netflix-Inhalte – schon am Tag der Veröffentlichung komplett abrufbar sind oder Apple den Wochentakt flächendeckend vorsieht, ist nicht bekannt.„For All Mankind“ stammt von TV-Produzent und Drehbuchautor Ronald D. Moore. In seiner Karriere wirkte er bereits an populären Weltraum-Sagen wie Star Trek und Battlestar Galactica mit. Die Apple-Eigenproduktion geht von der Prämisse aus, dass die USA – anders als in der Realität – den Wettlauf zum Mond gegen die Sowjetunion verlor. Nach dem Rückschlag arbeitet die US-Raumfahrtbehörde NASA mit großem Eifer an neuen Weltraummissionen, um die konkurrierende Großmacht doch noch auszustechen und zudem immer weiter ins Sonnensystem vorzudringen. Die Handlung erzählt die Geschehnisse aus der Sicht der Astronauten, Ingenieure und ihren Familien.Moore bezeichnet den Inhalt als „Mad Men im NASA-Bereich“. Damit spielt er auf das Erfolgsformat „Mad Men“ an, in dem es um die New Yorker Werbeindustrie in den 1960er Jahren geht. Zu den Darstellern von „For All Mankind“ gehören Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones und Jodi Balfour, die ebenfalls bei der Premiere von „For All Mankind“ in Kalifornien anwesend waren.Apple gab bereits eine zweite Staffel für die Moore-Serie in Auftrag . Die Produktion dazu startete dem Bericht zufolge etwa vor einer Woche. Apple bestätigte die Meldung nicht. Moore hat „For All Mankind“ inhaltlich laut eigener Aussage für drei Staffeln angelegt.