Kein 3- oder 4-nm-Verfahren beim A16

Macht der Mac den Anfang?

Letzte M1-Variante weiterhin mit 5 nm

Die A- und M-Chips der iPhones, iPads und Macs werden beim taiwanischen Halbleiterhersteller TSMC gefertigt. Aktuell ist TSMC führender Chiphersteller – besonders bei der Strukturbreite: Grob gesagt arbeiten Prozessoren effizienter, je geringer die Strukturbreite ist. Aktuell wird der Apple A15 und der M1 im 5-nm-Verfahren gefertigt – doch TSMC will bald ein neues Verfahren mit einer Strukturbreite von nur 3 nm auf den Markt bringen.Im Herbst 2022 stellt Apple das iPhone 14 vor – und Gerüchten nach sollen zumindest die Topmodelle den neuen Apple A16 erhalten. Ob auch die günstigeren Varianten den neuen Apple-Chip einsetzen, ist bislang noch unbekannt – denn es kursieren Gerüchte, dass Apple in diesem Jahr nur die Topmodelle mit dem A16 ausstattet und bei den günstigeren iPhones weiterhin den A15 verwendet.Leaker " ShrimpApplePro " will aus verlässlicher Quelle erfahren haben, dass Apple beim A16 weiterhin auf den 5-nm-Prozess setzt. Gerüchten nach zog Apple und TSMC auch eine Fertigung im 4-nm- oder gar im 3-nm-Verfahren in Erwägung – doch dem Bericht nach verwarfen die Parteien wohl die Pläne und verwenden beim Apple A16 weiterhin 5 nm. Wahrscheinlich würden die Kapazitäten der neuen Verfahren nicht ausreichen, um den A16 auf ein neueres Fertigungsverfahren umzustellen.Doch Apple wird die Effizienz des A16 auf anderem Weg steigern: Durch den Einsatz von LPDDR-5-RAM soll gleichzeitig die Speichergeschwindigkeit steigen (etwa um den Faktor 1,5), aber gleichzeitig der Strombedarf um 30 Prozent sinken.Mit dem Mac erreicht Apple nur einen Bruchteil der Verkaufszahlen des iPhones – und aus diesem Grund könnte sich Apple zu einem ungewöhnlichen Schritt entscheiden. Die Fertigungskapazitäten sind bei Chipherstellern meist sehr begrenzt, wenn diese neue Technologien einführen. So sind die Kapazitäten auch beim neuen 3-nm-Verfahren anfänglich stark limitiert.Apple könnte daher den M2-Chip im neuen 3-nm-Verfahren bei TSMC fertigen lassen, obwohl die neuste Generation der A-Prozessoren für ein weiteres Jahr bei 5 nm verbleibt. Wann genau Apple die ersten Macs mit M2 ankündigt, ist bislang noch nicht sicher. Manche Berichte aus der Gerüchteküche gehen von der WWDC 2022 am 6. Juni aus – andere wiederum rechnen mit Herbst 2022 oder gar Frühjahr 2023.ShrimpApplePro will ferner erfahren haben, dass die letzte Ausbaustufe des M1 ebenfalls beim 5-nm-Verfahren von TSMC verbleibt. Hier wird es sich aller Voraussicht nach um den M1-Chip für den kommenden Mac Pro handeln – dies ist der letzte Mac, welcher aktuell noch einen Intel-Prozessor einsetzt. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple den neuen Mac Pro im Herbst 2022 präsentiert – eine Vorstellung auf der WWDC 2022 ist aber nicht komplett ausgeschlossen.