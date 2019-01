Weiterer Bericht: AirPods 2 in der ersten Jahreshälfte

In der ersten Jahreshälfte 2019

Mehr als zwei Jahre liegt der Verkaufsstart der AirPods inzwischen zurück und noch immer belegen Verkaufscharts, dass es sich um einen Verkaufsschlager erster Güte handelt (AirPods im Store: ). Im Herbst besagte beispielsweise ein Gerücht, Apple setze weiterhin derart hohe Stückzahlen ab, dass die Einführung der zweiten Generation der kabellosen Ohrhörer nicht drängt. Apple habe daher die Entscheidung getroffen, bis 2019 zu warten. Die Vorstellung im laufenden Jahr gilt allerdings als weitgehend sicher, denn Apple muss natürlich mit neuen Funktionen nachlegen, um sich nicht von der Konkurrenz überholen zu lassen.Ein weiterer Bericht schlägt nun in dieselbe Kerbe und gibt an, Apple wolle in der ersten Jahreshälfte mit dem Verkauf beginnen. Die Vorstellung wäre damit entweder auf einem Frühjahrs-Event oder auch im Juni zur WWDC denkbar – sofern Apple die Verfügbarkeit nicht einfach per Pressemitteilung ankündigt. DigiTimes macht aber nicht nur Angaben zur Zeitplanung, sondern auch zu erwarteten Funktionen.Der Fokus auf medizinische Funktionen zählt zu den Gründen, warum die Apple Watch weit mehr als nur eine Armbanduhr ist. Apples deutlich sichtbarer Fokus auf den Gesundheitsmarkt werde sich auch auf die AirPods 2 übertragen, so der Bericht. Die Strategie, aus reinen Ohrhörern auch eine Art mobile Diagnosestation zu machen, werde reißenden Absatz nach sich ziehen. Zahlreiche Hersteller kündigten bereits an, weitere kabellose Ohrhörer auf den Markt zu bringen – wenn Apple allerdings Zusatzfunktionen bietet, gäbe es ein klares Unterscheidungskriterium zu sonstigen Lösungen.Meldungen zur zweiten AirPods-Generation kursieren schon seit Monaten. Siri-Aktivierung per Stimmkommando, eine neue Version des W-Chips für die kabellose Kommunikation, offizielle Klassifizierung als "wassergeschützt" und Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen zählen zu den häufig erwähnten und plausiblen Features. Wenn nun auch medizinische Funktionen hinzukommen, kann man in einem Punkt wohl begründet spekulieren: Günstiger wird es nicht... und vermutlich führt Apple ab Sommer dann die bisherige Generation neben einer teureren zweiten Modellreihe im Sortiment.