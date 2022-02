Weitere Neuerungen von iOS 15.4: Siri-Bug behoben, HomePod mit Captive-WLAN-Netzen kompatibel und mehr

Apple behebt Siri-Bug

iOS 15.4 geizt nicht an neuen Funktionen: Mit der neu veröffentlichten Beta 2 stoßen sogar noch einige neue Features und Fehlerbehebungen hinzu, die nach und nach bekannt werden – wenngleich so manche Neuerung vorerst nur in den USA zum Einsatz kommt. Es dauert wohl noch eine Weile, ehe Anwender auch hierzulande von der Möglichkeit profitieren, den Führerschein in die Wallet-App zu übertragen. Da es sich erst um den zweiten Beta-Build handelt, ist zudem noch ein wenig Geduld gefragt: Mit der offiziellen Freigabe von iOS 15.4 ist etwa Mitte März zu rechnen.Wer Apple bei der Verbesserung von Siri unterstützen möchte, kann das recht einfach tun: In den Einstellungen und bei der Einrichtung des Sprachassistenten werden Anwender gefragt, ob sie Sprachaufnahmen mit dem Unternehmen teilen möchten. Wie Apple nun gegenüber ZDNet einräumt, wurden manche der Aufnahmen mit dem Release von iOS 15 auch dann gespeichert, wenn der Nutzer seine Zustimmung nicht erteilt hatte. Mit iOS 15.2 habe der Konzern die entsprechende Systemeinstellung für viele deaktiviert und die zu Unrecht erhaltenen Aufnahmen gelöscht. iOS 15.4 behebt diesen Fehler, sodass die Entscheidung in dieser Frage wieder dem Anwender obliegt.Apple feilt zudem weiter an der Integration von Führerscheinen und Personaldokumenten in der Wallet-App. Laut MacRumors gebe es neue Codezeilen, welche der Information des Nutzers dienen: Dieser soll benachrichtigt werden, sobald das Feature für Führerscheine oder Ausweise einsatzbereit ist. Laut Apple zählen die US-Bundesstaaten Arizona und Georgia zu den ersten Regionen, welche diese Funktion unterstützen.Neue Grafiken deuten darauf hin, dass iOS 15.4 auch die Verbindung eines HomePods mit einem WLAN über ein Captive-Portal erlaubt – das Apple TV kommt mit tvOS 15.4 ebenfalls in den Genuss dieser Funktion. Im „App Store“-Framework finden sich zudem Hinweise auf eine Mitteilung, die Nutzern erklärt, externe Käufe nicht über den App Store verwalten oder stornieren zu können. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Reaktion auf eine Entscheidung der niederländischen Wettbewerbsbehörde. Außerdem erlaubt die hierzulande immer noch nicht erhältliche News-App das Hinzufügen von Sportarten, für die sich der Anwender interessiert.