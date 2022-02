iOS 15.4 & macOS 12.3 – Die umfangreichen Updates sind in der zweiten Beta angekommen

iOS 15.4 & macOS 12.3 – Zusammenfassung

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.3, Beta 2, Buildnummer: 21E5206e (veröffentlicht: 08.02.2022)

iOS 15.4, Beta 2: Buildnummer: 19E5219e (veröffentlicht: 08.02.2022)

iPadOS 15.4 Beta 2: Buildnummer: 19E5219e (veröffentlicht: 08.02.2022)

watchOS 8.5 Beta 2: Buildnummer: 19T5223e (veröffentlicht: 08.02.2022)

tvOS 15.4 Beta 2: Buildnummer: 19L5419e (veröffentlicht: 08.02.2022)

Aktualisierung: Bekannte Neuerungen

Handelte es sich bei iOS 15.3 und macOS 12.2 um die wahrscheinlich ereignislosesten .x-Updates seit Jahren, sieht es im Falle der kommenden Aktualisierungen ganz anders aus. Mit iOS 15.4 und iOS 12.3 wird Apple nämlich sehr große Updates auf den Markt bringen, die zahlreiche teils große Neuerungen aufweisen. Die Erprobung dürfte sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen, wenngleich es bereits einen Termin am Horizont gibt, um das Veröffentlichungsdatum einzugrenzen. Laut Bloomberg findet am 8. März angeblich ein Apple-Event statt, höchstwahrscheinlich erscheinen die Updates also maximal eine Woche später.Wie erwähnt kann man sich auf eine ganze Fülle an Verbesserungen und neuen Funktionen freuen. Sehr praktisch ist beispielsweise, dass Face ID auch mit angelegtem Mund-/Nasenschutz funktioniert – und zwar nicht mehr nur, wenn Nutzer eine Apple Watch tragen. Außerdem integriert Apple Passkey zur passwortlosen Anmeldung bei Webseiten. Mit großer Verspätung bringen iPadOS und macOS endlich Universal Control mit. Zur WWDC 2021 angekündigt, musste Apple mehrfach den Zeitplan nach hinten korrigieren. Mit einer Tastatur und Maus lassen sich mehrere Macs und iPads steuern, ganz so als handle es sich um ein einzelnes Device mit mehreren Displays.An kleineren Anpassungen hält Apple vollständige Unterstützung von DualSense-Controllern, Impfnachweise in der Wallet (jetzt auch EU), viele neue Emojis und unzählige weitere Detailanpassungen bereit. tvOS erhält ebenfalls Verbesserungen, darunter das erweiterte Wiedergabe-Menü oder ein runderneuertes Audio-Menü beim Einsatz von AirPods.Mit der Eröffnung der neuen Betaphase stellt Apple die folgenden Vorabversionen über das Entwicklerportal App Store Connect zur Verfügung. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer:Wie von Apple bereits angekündigt, ist das "Tap to Pay"-Framework in iOS 15.4 enthalten (siehe dieser Artikel: