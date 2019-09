Neues iPad 10,2" ersetzt das 9,7"-Modell

Während des Events Während des Events

Verfügbarkeit

Wie im Vorfeld vermutet aktualisierte Apple die iPad-Palette, allerdings nicht alle Baureihen. Stattdessen stellte Apple nur ein neues Einsteiger-Gerät vor, das es nun auf 10,2" und nicht mehr wie zuvor auf 9,7" Displaydiagonale bringt. Natürlich handelt es sich um ein Retina-Display, Apple spricht von 3,5 Millionen Pixeln. Im Vergleich zum letzten Modell sind dies rund 400.000 Pixel mehr. Natürlich gibt es im Vergleich zu den leistungsfähigeren Geräten der Pro-Serie auch Einschnitte. Apple verbaut nicht den aktuellen Prozessor, stattdessen setzt das iPad 10,2" weiterhin auf einen A10 Fusion. Außerdem erfolgt die Nutzerauthentifizierung nicht per Face ID, sondern weiterhin per Touch ID.Den Umweltschutzgedanken nicht unerwähnt lassend, ging Apple während der Präsentation auch auf das Gehäusematerial ein. Erstmals verwendet Apple ausschließlich per Recycling gewonnenes Aluminium. Das iPad unterstützt den Apple Pencil (noch keine Angabe, ob nur den Apple Pencil 1 oder auch den Apple Pencil 2!) sowie das Smart Keyboard. Ausgeliefert wird es mit iPadOS 13. Dies ermöglicht es Nutzern beispielsweise auch, Daten über einen Speicherstick auszutauschen. Für den Alltagsgebrauch stellt das günstige iPad also weiterhin ein sehr attraktives Angebot mit Apple-untypisch aggressiver Preisgestaltung dar.Bestellen lässt sich das neue iPad noch heute (zum Store: ), mit der Auslieferung will Apple allerdings erst zum Monatsende beginnen. Der Einstiegspreis liegt bei 329 Dollar, für Bildungseinrichtungen sind es sogar nur 299 Dollar. Wie schon bei der Präsentation von Apple TV+ angekündigt, ist im Kaufpreis ein komplettes Jahresabo für den Filmdienst enthalten. Apple bezeichnete das Gerät während der Präsentation übrigens als "the 7th generation iPad", wenngleich dies nicht der Marketingname ist. Ebenfalls zu hören war, dass es sich beim Einsteiger-iPad um das beliebteste Modell im Sortiment handle.