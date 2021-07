Weitere Details zum MagSafe Battery Pack

Eine Größe für alle iPhones

Links: iPhone 12 mini, rechts: iPhone 12 Pro Max

Reverse Charging beim iPhone und Akku

Vollständige Aufladung muss vom Nutzer angestoßen werden

Kompatibilität mit älteren Geräten

Apple veröffentliche gestern ohne Vorankündigung ein neues Produkt: Es handelt sich um einen Zusatzakku für sämtliche Modelle des iPhone 12, von Cupertino schlicht „externe MagSafe-Batterie“ genannt. Der Akku weist einige Besonderheiten auf: So unterstützt er ebenso wie ein angedocktes iPhone Reverse Charging. Unklarheiten bestehen aktuell zur Kapazität: Auf einem Produktbild ist diese mit 1460 mAh angegeben, denkbar sind aber zwei Zellen mit jeweils jener Kapazität. Mittlerweile sickern zudem einige weitere Details zur Kompatibilität mit anderem MagSafe-Zubehör und iPhones anderer Baureihen durch.Apples neuer Zusatzakku ist für sämtliche Ableger des iPhone 12 identisch – Form und Größe variieren also nicht. Das führt dazu, dass bei einem iPhone 12 mini keine Abstände zwischen den Kanten beider Geräte zu sehen sind – im Gegensatz zu einem iPhone 12 Pro Max:Der Akku muss nicht unmittelbar auf dem iPhone anliegen: Eine MagSafe-Hülle stellt für das reibungslose Funktionieren kein Problem dar. Allerdings warnt Apple auch bei diesem Produkt vor Abdrücken, die auf einem Leder-Case entstehen können. Diese beeinträchtigen zwar nicht die Wirkung, gelten vielen aber als unschön.Befindet sich der Akku auf der Rückseite des Telefons, kann er mittels Lightning-Anschluss aufgeladen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Nutzer das iPhone oder Battery Pack mit Energie versorgt: Dank Reverse Charging lädt der Akku das Smartphone auf – und umgekehrt. Im Alltag hat das einen durchaus praktischen Nutzen: So muss eine Kabelverbindung zum Mac oder Auto nicht unterbrochen werden. Ist ein Ladevorgang bei beiden Geräten vonnöten, wird dem iPhone der Vorzug eingeräumt: Sobald es einen Ladestand von ungefähr 80 Prozent erreicht hat, kommt der externe Akku zum Zug. Die Ladeleistung, mit der das iPhone versorgt wird, beträgt übrigens 5 Watt.Wird das iPhone beim Aufladen warm, sorgen bestimmte Mechanismen für Abhilfe: In diesen Fällen stellt der Akku den Ladevorgang bei einem Ladestand von 80 Prozent ein. In solchen Situationen rät Apple Nutzern, einen kühleren Ort aufzusuchen. Doch auch wenn das Gerät keiner allzu großen Hitze ausgesetzt ist, ist manchmal bei 90 Prozent Schluss: Um das zu verhindern, ist der Nutzer gefragt. Er muss das Kontrollzentrum bemühen, auf das Piktogramm für den Stromsparmodus tippen und erhält dann die Option, das Laden fortzusetzen. Um in Erfahrung zu bringen, wann das Battery Pack wieder Energie benötigt, reicht das altbekannte Widget:Das neue Zubehör ist für die Verwendung mit einem iPhone 12 gedacht, quittiert den Dienst aber auch mit anderen Geräten nicht. So kann dank des Qi-Standards auch das iPhone 11 mit Strom versorgt werden, allerdings haftet der Akku mangels Magneten nicht auf der Rückseite des Geräts. Voraussetzung ist zudem iOS 14.7, welches in Kürze für alle Anwender erscheinen sollte.Externe MagSafe-Batterie im Apple Online Store: