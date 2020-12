Weihnachten: 9 von 10 verschenkte Smartphones waren iPhones

iPhone 12 nicht auf Platz 1

Pro Max beliebt, Mini unbeliebt

Jahresvergleich

Seit vielen Jahren stellt Apple stets im Herbst die neue iPhone-Generation vor – und dieser Termin ist nicht willkürlich gewählt: Smartphones sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk und würde Apple beispielsweise im Frühjahr eine neue Generation vorstellen, wäre dies dem Weihnachtsgeschäft sehr abträglich. Viele Käufer würden dann bis zum Frühjahr warten oder zu einem anderen Hersteller greifen.In den Vereinigten Staaten werden Geschenke traditionell am 25. Dezember übergeben – und an keinem anderen Tag des Jahres aktivieren Nutzer so viele Smartphones in den USA wie an diesem Tag. Flurry Analytics hat ausgewertet, welche Smartphones Nutzer am häufigsten über die Feiertage aktivierten – und auf 9 von 10 Plätzen finden sich Apple-Geräte wieder:Doch anders als zu erwarten, landet nicht etwa das iPhone 12 oder 12 Pro auf dem ersten Platz, sondern das iPhone 11, gefolgt vom über zwei Jahre alten iPhone XR. Der Grund hierfür könnte sein, dass Apple immer noch große Lieferschwierigkeiten bei allen iPhone-12-Modellen hat – oder dass viele Kunden bei rabattierten, älteren Modellen zugriffen.Die Prozentzahlen über dem Diagramm geben an, inwiefern sich die Aktivierungen im Vergleich zu den sieben Tagen vor Weihnachten veränderten. Hier ist auffällig, dass besonders das einzige Smartphone, welches nicht von Apple stammt (LG K30), wohl ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk war.Schon in den vergangenen Wochen kamen viele Berichte auf, dass das iPhone 12 Pro Max hohen Anklang bei der Kundschaft findet. Die Daten von Flurry Analytics decken sich mit diesen Berichten – das iPhone 12 Pro Max landet trotz des stolzen Kaufpreises auf Platz 3 der Statistik, gefolgt vom regulären iPhone 12. Auffällig ist, dass das iPhone 12 mini nicht in der Statistik auftaucht. Das kleinste iPhone-12-Modell soll, wie einige andere Berichte suggerieren, kein Verkaufsschlager sein. Möglicherweise ist der preisliche Unterschied von gerade einmal 100 Euro im Vergleich zum regulären iPhone 12 zu gering oder die Interessenten schreckt die geringe Akku-Kapazität ab.Für Apple ist 2020 ein Jahr der Rekorde: Trotz Lieferschwierigkeiten glänzte der Konzern durch gestiegene Umsätze. Den Daten von Flurry Analytics nach haben aber die Smartphone-Aktivierungen über Weihnachten in den USA im Jahresvergleich um 23 Prozent abgenommen:Flurry Analytics spekuliert, Interessenten könnten teure Geschenke aufgrund von finanziellen Einbußen im Corona-Jahr vertagt haben. Auch möglich ist, dass wegen Kontaktbeschränkungen Smartphones nicht direkt an Weihnachten an den Beschenkten übergeben werden, sondern erst einige Tage später.