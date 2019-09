Wegen Mac Pro-Abstürzen: Hollywood-Studios schlagen Alarm

Wohl nur ältere macOS-Versionen betroffen

„Schaltet eure Maschine nicht aus“

Rätselraten über Ursache

Bevor Apple den neuen Mac Pro im Laufe des Herbstes veröffentlicht, sieht sich das Unternehmen aus Cupertino mit größeren Schwierigkeiten des Vorgänger-Modells konfrontiert. Die 2013er Variante sorgt in diversen Film-Produktionsstudios für Probleme. Das Gerät mit dem markanten „Mülltonnen“-Gehäuse macht in zahlreichen Hollywood-Studios im Zusammenspiel mit dem Videoschnitt-Tool Avid Media Composer Probleme, so Variety . Zu den Symptomen zählen Abstürze und abbrechende Bootvorgänge.Betroffen sollen Nutzerberichten zufolge nur Modelle des Mac Pro sein, auf denen eine ältere Version von macOS von installiert ist. Die Rede ist von Betriebssystemversionen vor High Sierra (10.13). Anwender, bei denen die Schwierigkeiten auftraten, nutzten zudem den Media Composer 8.8 oder eine neuere Variante.Video-Produktionsexperte Matt Penn etwa berichtet über „massive Ausfälle von Macs im Zusammenspiel mit iLok/Avid“. Er rät Nutzern mit dem genannten Hardware-Software-Setup, ihren Apple-Rechner keinesfalls komplett auszuschalten. Der Grund: Beim Boot-Prozess kommt es zu einem Fehler, der verhindert, dass der Rechner hochfährt. Zudem sei es ratsam, Wi-Fi zu deaktivieren, bis eine Lösung gefunden ist. Nutzer sollen in jedem Fall all ihre Daten so schnell wie möglich sichern.Es ist nicht klar, ob nur der Mac Pro oder auch andere Apple-Modelle wie der iMac betroffen sind. Da an den angesprochenen Schnittplätzen in erster Linie der Mac Pro zum Einsatz kommt, wurden die Abstürze entsprechend in erster Linie im Zusammenhang mit dem High-End-Rechner beobachtet. Vor allem bei professionell eingesetzten Macs ist das Problem besonders gravierend, da es zu Produktionsausfällen angesichts der mysteriösen Verhaltensweisen der Maschinen kommen kann.Über die Ursachen der Instabilitäten gibt es bislang nur Spekulationen. Während Manche Anwender über ein kürzlich Softwareupdate von Apple mutmaßen, das die Probleme hervorrufen, glauben andere Nutzer an eine Malware oder einen Virus. Die jeweilige Schadsoftware könnte explizit Amerikas Filmindustrie im Visier haben. Weder Apple noch Avid haben sich bislang zu den Fehlerberichten geäußert.