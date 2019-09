Apple bestätigt: Neuer Mac Pro kommt aus Texas

Produktion beginnt bald



Foto: Apple

Nur zum Teil "Made in USA"

Genauer Erscheinungstermin unbekannt

Vor wenigen Tagen kam die US-Regierung Bitten von Apple und anderen Herstellern nach und strich die Strafzölle auf zahlreiche Computerkomponenten. Damit wurde offenbar der Weg frei für die Produktion des neuen Mac Pro in den Vereinigten Staaten: Apple gab gestern bekannt, dass die Neuauflage der "Käsereibe" in Austin im US-Bundesstaat Texas hergestellt wird.Die Produktion des neuen Mac Pro, der Anfang Juni im Rahmen der World Wide Developer Conference präsentiert wurde, solle bald im texanischen Werk beginnen, schreibt Apple in einer Pressemitteilung . Das Unternehmen betrachtet die Entscheidung nach eigenen Angaben als Teil seiner Verpflichtung, zum Wachstum der US-amerikanischen Wirtschaft beizutragen. Apple-CEO Tim Cook dankte der Regierung in Washington ausdrücklich für ihre Unterstützung, welche diese Entscheidung ermöglicht habe.Allerdings wird der neue Mac Pro – ebenso wie sein seit 2013 in Texas gefertigter Vorgänger – nur zu einem Teil "Made in USA" sein. Apple will zwar die Zahl der in den Vereinigten Staaten hergestellten Komponenten erhöhen, deren Wert ist der Ankündigung zufolge zweieinhalb mal so hoch wie beim zylinderförmigen Vorgänger. Dennoch kommen auch weiterhin viele Teile aus anderen Ländern, vornehmlich natürlich aus China. Die vor kurzem erfolgte Aufhebung der Strafzölle vor allem auf Platinen und Netzteile hat daher vermutlich entscheidend zu Apples jetzt verkündeter Entscheidung beigetragen.Der neue Mac Pro soll in den Vereinigten Staaten zu Preisen ab knapp 6.000 Dollar auf den Markt kommen. Den genauen Erscheinungstermin hat Apple bislang nicht öffentlich preisgegeben. Da die Produktion in Austin demnächst anläuft und auch die Veröffentlichung von macOS 10.15 Catalina ansteht, dürfte es allerdings nicht mehr allzu lange dauern. Was der High-End-Rechner in Deutschland kosten wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.