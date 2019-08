Wegen Apple Watch: Fitbit-Geschäft schwächelt

Hoffnungsträger Fitbit Versa Lite Edition schwächelt

Fitbit-CEO zeigt sich unbeeindruckt

Apple Watch auf der Überholspur

Der Erfolg der Apple Watch wirkt sich zunehmend negativ auf Konkurrenzprodukte aus. Nachdem Apple in den letzten Jahren mehr und mehr die Fitness- sowie Gesundheitsfeatures der hauseigenen Smartwatch erweitert hat, sieht sich Fitbit mit nachlassenden Umsätzen bei seinen Smartwatch-Produkten konfrontiert.Im zweiten Quartal 2019 gingen die entsprechenden Einnahmen im Jahresvergleich um 27 Prozent nach unten. Insbesondere die schwachen Verkäufe des einstigen Hoffnungsträgers Fitbit Versa Lite Edition waren für den Rückgang verantwortlich. Die Smartwatch gilt als direkter und preisgünstigerer Konkurrent der Apple Watch.Da Fitbit 38 Prozent des Gesamtumsatzes von 314 Millionen US-Dollar mit der Fitbit Versa Lite Edition erwirtschaftet, schlagen sich abflauende Verkäufe der intelligenten Uhr stark auf das Geschäft des Unternehmens nieder. Für das aktuelle Quartal prognostizierte Fitbit bereits Umsatzeinbußen zwischen 10 und 15 prognostiziert. Die enttäuschenden Geschäftszahlen sorgten an der Börse für deutliche Kursverluste. Die Fitbit-Aktie brach zeitweise um 23 Prozent ein.Fitbit-CEO gab sich eine Stellungnahme zu den Quartalszahlen kämpferisch: „Wir sind zwar enttäuscht darüber, unsere ursprüngliche Prognose für das dritte Quartal senken zu müssen, aber wir vertrauen auf unsere langfristig angelegte Transformationsstrategie.“ Die Anzahl der verkauften Produkte sei zuletzt gestiegen, ebenso wie der Menge der aktiven Nutzer. Auch Fitbit Health Solutions entwickle sich positiv. Das Unternehmen arbeitet mit Wellness-Providern und Krankenkassen zusammen, um Mitarbeiter und Patienten mit Fitbit-Gadgets auszurüsten.Apple hat Fitbit im Wearables-Markt schon in der ersten Jahreshälfte 2018 überholt. Apple Watch-Verkäufe stiegen Counterpoint Research zufolge im letzten Jahr um 22 Prozent – vor allem der gute Absatz der Apple Watch Series 4 trug dazu bei. Das Wearables-Geschäft von Apple erzeugt mittlerweile mehr Umsatz als 60 Prozent der in den Fortune 500 vertretenen Firmen, so Apple-CEO Tim Cook auf der kürzlich stattgefundenen Quartalskonferenz.