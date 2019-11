Wegen 5G-Support: 2020er iPhones könnten teurer werden

Rund 127 Mehrkosten pro iPhone

5G benötigt neues Antennendesign

Zu den 2020er iPhones gibt es schon eine Reihe von Gerüchten. Zusätzlich zu größeren Gehäusedesign-Neuerungen gilt die Unterstützung von 5G als wahrscheinlichstes hinzukommendes Feature. Doch der neue Mobilfunkstandard könnte für Kunden nicht nur neue Optionen hinsichtlich der Netzwahl ermöglichen, sondern auch den Preis der nächsten iPhone-Generation in die Höhe treiben.Hinweise in Weibo deuten auf einen möglichen Preisanstieg hin, der bei umgerechnet rund 127 Euro (1.000 Yuan) pro iPhone liegen könnte. Da sich das soziale Netzwerk in erster Linie auf China orientiert, ist weltweit – je nach Land, Region und vorherrschender Marktsituation – von unterschiedlichen Kostensteigerungen auszugehen, sofern die Weibo-Gerüchte stimmen. Ebenso lässt sich nicht sagen, wie viel Apple von den Mehrkosten für die 5G-Implementierung an Kunden weiterreicht. Dass es bei den für 5G benötigten Bauteilen und dem dazugehörigen Antennendesign zu einem deutlichen Kostensprung für Apple im Vergleich zu reinen LTE-Lösungen kommt, gilt als sicher.Dass das Unternehmen aus Cupertino wegen der 5G-Integration nicht nur neue Hardware verbauen, sondern auch das Antennendesign anpassen muss, ging schon aus früheren Meldungen hervor. Apple-Leaker und Concept-Künstler Ben Geskin hat diesbezüglich per Twitter bereits Schemazeichnungen veröffentlicht, die die neue Antennen-Integration im iPhone-Gehäuse veranschaulichen sollen. Geskin spricht von einer Antennenlinien-Ausweitung um mehr als einen Millimeter bei bisherigen Prototypen der 2020er iDevices.Zudem gebe es Änderungen am Material. Die Empfangslinien sollen nicht aus Kunststoff, sondern aus anderen Materialien bestehen – Geskin zufolge orientiert sich Apple diesbezüglich In Richtung Smartphone-Glas, Saphirglas oder Keramik. Aus dem Tweet des Leasing-Experten geht nicht hervor, ob das Unternehmen die geänderten Antennenbereiche mithilfe des Gehäusedesigns kaschieren möchte oder frei sichtbar platziert.