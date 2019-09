2020er iPhones angeblich mit Metallrahmen-Design des iPhone 4

Neuer Rahmen für guten 5G-Empfang

iPhone-Produktion wird für Apple teurer

2020er iPhones mit anderen Displaygrößen

Kaum hat Apple die 2019er Generation des iPhones zum Verkauf freigegeben, mehreren sich die Gerüchte zu den Features der 2020er Modelle. Nach Meldungen über 5G-Unterstützung und eine mögliche Rückkehr von Touch ID im Display gibt es jetzt Hinweise zu Änderungen am Gehäuse. Apple soll demnach die Einführung eines neuen Metall-Rahmens planen, der vom Design her an das iPhone 4 erinnert.Die Information stammt von Ming-Chi Kuo, der dank seiner guten Kontakte in die Zulieferindustrie schon viele richtige Einschätzungen zu neuen Apple-Produkten gab. Kuo zufolge ändert Apple im kommenden Jahr das iPhone-Design „erheblich“. Das 2020er iPhone behalte zwar die Grundelemente aus Glas auf der Vorder- und Rückseite sowie den metallenen Gehäuserahmen bei, aber vor allem beim Rahmen sei mit größeren Änderungen zur rechnen – sowohl was die Gestaltung als auch die Beschaffenheit angehe.Die Rede ist von einer kerbenartigen Struktur, die unter Umständen durch Saphirglas-Elemente unterstützt werde. Die Hauptgründe für die neue Rahmen-Beschaffenheit samt daran angepasstem Gehäuse seien eine allgemeine Designauffrischung und der 5G-Support der kommenden iPhone-Generation. Apple wolle mit der neugestalteten Rahmenkonstruktion einen guten Empfang für die Mobilfunktechnologie gewährleisten. Ein Fiasko wie beim iPhone 4 im Jahr 2010, als die Rahmenstruktur aus rostfreiem Edelstahl den Mobilfunkempfang beeinträchtigte, soll Apple unter allen Umständen vermeiden wollen. Das Unternehmen aus Cupertino passe entsprechend das iPhone-Design an, um gut für die Implementierung von 5G gerüstet zu sein.Kuo schätzt die Kosten, die Apple durch den neuen Rahmen und das daran angepasste Glasgehäuse entstehen, als hoch ein. Beim Rahmen soll es eine Steigerung von bis zu 50 bis 60 Prozent im Vergleich zu aktuellen iPhones sein, beim restlichen Gehäuse etwa 40 bis 50 Prozent.Zusätzlich zu Kuos Gehäusedesign-Prognosen schätzt der Zulieferer-Experte mit neuen Display-Größen. Apple sieht demnach eine 5,4-Zoll-Variante und ein 6,7-Zoll-iPhone als Topmodelle vor. Hinzu komme eine preisgünstigere Variante mit 6,1 Zoll, wobei das Unternehmen im Gegensatz zum iPhone 11 auch beim dritten Modell auf ein OLED-Display setze.