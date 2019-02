Weg von Intel und Qualcomm: Apple will eigene Mobilfunkchips

Srouji übernimmt

Deutliche Aufwertung des Projekts

...aber es könnte noch dauern

Schon Ende letzten Jahres besagte ein Bericht, Apple wolle eine weitere Kernkomponente des iPhones in Eigenregie entwickeln. Nachdem Cupertino lange Jahre auf Lösungen von Qualcomm setzte, erfolgte zunächst der Umstieg auf Intel. Allerdings ist Apple mit beiden Herstellern nicht zufrieden – im Falle Qualcomms mit den Lizenzbedingungen, bei Intel hingegen mit der schwächeren Performance. Die Entscheidung habe daher gelautet, in Zukunft eigenen Mobilfunk- und Kommunikationschips zu entwickeln. Frühestens 2020 könnte es so weit sein, hieß es im Dezember. Neuen Angaben zufolge hat Apple die Priorität des Projekts nun erheblich erhöht und arbeitet mit Hochdruck an der Marktreife benötigter Chips.Apples "Hardware Technologies"-Chef persönlich soll nun die Entwicklungsleitung übernommen haben. Als ausgewiesener Chip-Spezialist ist Johny Srouji damit sicherlich die beste Besetzung im Unternehmen. Srouji war bereits für den ersten A-Prozessor verantwortlich und stand dem damaligen Team vor. Seine Expertise reicht so weit, dass er sogar als möglicher Intel-CEO gehandelt wurde – er aber bekanntlich kein Interesse zeigte.Die personelle Umgestaltung soll eine noch ganz frische Maßnahme sein. Angeblich sei das Modem-Team erst im Januar in das größere Hardware-Team integriert und damit Srouji direkt unterstellt worden. Die Arbeit an Apple-eigenen Mobilfunkchips läuft hingegen schon länger. Zuvor war Rubén Caballero Abteilungsleiter – ein Chipexperte, der zwei Ränge unter Srouji angesiedelt ist. Die jetzt erfolgte Umstellung dokumentiert schon rein personell Apples gestiegenes Interesse.Ob ein Verzicht auf Intel-Technologie tatsächlich schon 2020 möglich ist, sei einmal dahingestellt. Marktexperten gehen davon aus, dass Jahre an Entwicklungszeit erforderlich sind. Zugleich muss Apple auch um viele geschützte Technologien herumarbeiten, wenn man sich nicht direkt wieder in lizenzrechtliche Auseinandersetzungen mit Qualcomm begeben möchte.