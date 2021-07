Safari in iPadOS Beta 4: Apple rudert beim UI-Design (abermals) zurück

URL-Eingabefeld und Tab-Leiste (wieder) getrennt

Kritik am neuen Safari-Design

Die aktuelle Beta-Version von iPadOS 15 bringt eine Reihe von Optimierungen mit sich. Dazu gehört unter anderem die abermalige Anpassung von Safari an das altgewohnte UI-Design früherer Versionen des Apple-Browsers. Nach der Nutzerkritik am runderneuerten Safari-Browser hat Apple bereits in einigen Bereichen des Browsers wieder Interface-Elemente vorheriger Versionen wiederhergestellt.Die vierte Beta-Version von iPadOS 15 gleicht Safari an die Änderungen an, die Apple schon in der dritten Beta von macOS Monterey durchführte. Während es zuvor keine gesonderte Zeile für Tabs gab (URL-Eingabe und Tabs waren in einer Zeile kombiniert), ist jetzt standardmäßig wieder die altgewohnte Trennung zwischen URL-Eingabefeld und Tab-Leiste zu sehen. Nutzer müssen auf die andere Variante jedoch nicht verzichten: Die vorherige Mischung aus URL- und Tab-Bereich lässt sich über die Einstellungen aktivieren.Die Safari-Benutzeroberfläche zählt zu den größten Neuheiten der noch in der Betaphase befindlichen Betriebssystemversionen iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey. Doch nicht alle Nutzer zeigten sich zufrieden angesichts der in vielen Bereichen geänderten Safari-UI, die Apple auf der WWDC im Juni präsentierte. Schnell nach Erscheinen der ersten Beta-Versionen von iPadOS 15 und Co. kam zusätzliche Kritik am UI-Design und bestimmten Menüelementen auf, die umständlicher als zuvor anzuwählen (oder gar zu finden) waren. Manche Beta-Tester sprachen gar von "Verschlimmbesserungen".Angesichts des kritischen Nutzer-Feedbacks hat Apple schon in den letzten Beta-Versionen Hand bei Safari angelegt und den Browser in manchen Bereichen wieder an frühere Nutzungsgewohnheiten angepasst. Je nach UI-Segment können Nutzer zudem – wie bereits anhand eines Beispiels gezeigt– wählen, ob sie die traditionelle Ansicht oder die auf der WWDC gezeigte neue Variante möchten. Es bleibt abzuwarten, ob Apple noch bei weiteren UI-Elementen der neuen Safari-Version zurückrudert und an die Benutzeroberfläche vorheriger Safari-Versionen angleicht.