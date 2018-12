Gesundheit der Nutzer: "Apples größter Beitrag für die Menschheit"

Apple übernimmt Vorreiterrolle



Apple-Chef Tim Cook hat anlässlich des Erscheinens von Watch OS 5.1.2, das in den USA die EKG-Funktion der smarten Uhr freischaltet, die Latte hoch gelegt. Der größte Beitrag, den das Unternehmen für die Menschheit leisten werde, sei die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden, erklärte der 58-Jährige in einem Gespräch mit dem Magazin „Time“.In der Tat schlägt Apple mit dem Elektrokardiogramm (EKG) in der Watch ein neues Kapitel auf. Zwar gibt es bereits spezielle Geräte, die Herzfunktionen beispielsweise auf einem Smartphone abbilden können, in eine Uhr integriert wurde diese Technik jedoch bislang nicht. Der iPhone-Hersteller übernimmt damit die Vorreiterrolle bei einer Technologie, in die zahlreiche weitere Unternehmen zurzeit Milliardenbeträge für Forschung und Entwicklung investieren.Auf die Möglichkeiten, aber auch die Risiken von Gesundheitsfunktionen wies im Gespräch mit TIME Apple-COO Jeff Williams hin, der im Unternehmen für die Gesundheitsprojekte zuständig ist. „Wir haben die Chance, den Menschen damit mehr Informationen über ihren Gesundheitszustand an die Hand zu geben“, sagte er. Das bürde Apple allerdings angesichts der Millionen von Watch- und iPhone-Nutzern auch Verantwortung auf.In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS betonte Williams darüber hinaus, dass man bei der Entwicklung der EKG-Funktion für die Apple Watch zwar sehr vorsichtig zu Werke gegangen sei. „Es wird aber einige falsch-positive Anzeigen geben“, so der 55-Jährige. Das liegt auf der Hand, denn im Unterschied zu Geräten in Arztpraxen und Krankenhäusern, die die Herzfunktion mit einer Vielzahl von Elektroden aufzeichnen, handelt es sich bei der Apple Watch um ein sogenanntes Ein-Kanal-EKG. Dieses Verfahren kann naturgemäß nicht die Genauigkeit professioneller Geräte bieten.Dass die neue Funktion der Apple Watch dennoch Leben retten könnte, will Apple mit zwei Videos unter Beweis stellen. In diesen „Real Stories“ berichtet unter anderem ein Kitesurfer, dass er nach einem Absturz über dem Meer mit der Uhr um Hilfe bitten konnte. Ein Mann erzählt, wie die Watch ihn auf seinen unregelmäßigen Herzschlag aufmerksam machte; eine Untersuchung ergab, dass sich in seiner Lunge lebensbedrohende Thromben gebildet hatten.In Deutschland ist die EKG-App der Apple Watch nicht verfügbar, da sie als Medizinprodukt eine Zulassung benötigt. Ob Apple diese bereits beantragt hat, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso ist unklar, ob die Zulassung erteilt würde.