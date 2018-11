Warum nicht einfach das iPhone zum Mac machen? Spekulationsrunde zur Zukunft von Mac & iPhone

iOS-Geräte holen rasch auf

Der PC-Tod blieb aus

Warum nicht dann iPhone und iPad zum Mac machen?

Sitzt man heutzutage vor einem klassischen PC im Tower-Gehäuse, so hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts grundlegend gewandelt. Natürlich legte die Rechenleistung maßgeblich zu, doch ansonsten funktioniert noch alles wie in den 80ern. Viereckige Kiste, Board, Prozessor und Grafikkarte, Maus und Tastatur anschließen, Bildschirm dran, fertig. Selbst auf integrierte Konzepte wie beispielsweise den iMac trifft die Aussage zu. Der Ur-iMac vor 20 Jahren unterscheidet sich von aktuellen Geräten durch die Displaytechnologie, doch am Konzept "Computer hinter einem Display" hat sich wenig gewandelt. Ganz anders hingegen neuartige Geräte wie Tablet und Smartphone. Diese könnte man natürlich ebenfalls als "Display mit Computer" bezeichnet, allerdings handelt es sich um ganz andere Gerätekategorien.Blickt man auf die Entwicklung der letzten Jahre, so schrumpften aber die extremen Unterschiede zwischen einem Desktop-Mac bzw. einem Notebook und kompakten iOS-Geräten immens. Das iPhone ist zwar immer noch ein Telefon, doch nahm der Stellenwert im Alltag maßgeblich zu. Das iPad Pro bewirbt Apple weiterhin massiv als Computer-Ersatz – performance-technisch gibt es daran kaum noch Zweifel, denn das iPad Pro kann sich mit fast jedem Mac messen. Auch aufgrund der Tatsache, dass sich das neue, mit USB-C bestückte iPad direkt an Displays anschließen lässt, verleiht ihm weitere Computer-Funktionalität.Herkömmliche PCs überlebten länger, als es viele vorhersagten. Mit dem Tablet-Boom seit 2010, der wieder erheblich abebbte, wurde normalen Computern eben nicht der Todesstoß versetzt. Apple verkauft sogar deutlich mehr Macs als zu jenen Zeiten, in denen noch keine Apple-Tablets um Kunden-Aufmerksamkeit buhlten. Irgendwann wird aber das Ende dieser Kisten gekommen sein – doch was könnte den Desktop-Computer ablösen? Der folgende Artikel stellt eine Idee dar, die wir redaktionsintern heute in der Mittagspause diskutiert haben: Was hätte Potenzial für Apples nächstes "Big thing"?.Wirft man einen Blick auf die Möglichkeiten, die Apple jetzt bereits hätte, böte sich das iPhone geradezu an. Zwar liegt die Rechenleistung unterhalb des iPad Pro, denn das kompakte Design ermöglicht weniger Wärmeabfuhr, setzt sich die Entwicklung aber so rasant wie in den letzten Jahren fort, haben auch iPhones bald Mac-Performance. Warum also nicht den nächsten Schritt gehen und das iPhone zum Computer machen – und falls das iPhone dafür zu schwachbrüstig ist, ein iPad?