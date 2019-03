Warum die neuen iPads keinen Apple Pencil 2 unterstützen

Marketing

Als Apple im vergangenen Jahr das iPad Pro aktualisierte, gab es zeitgleich auch die zweite Generation des Apple Pencil (Store: ). Allerdings müssen Käufer der gerade erst runderneuerten iPad-Serien weiterhin mit dem Eingabestift der ersten Generation Vorlieb nehmen. Dies bringt einige funktionale Unterschiede mit sich. Beispielsweise muss der Apple Pencil 1 zum Aufladen eingesteckt werden, der Apple Pencil 2 hingegen kann sich per Induktion mit Strom versorgen – dazu legt man den Stift einfach direkt an die obere Displaykante des iPad Pro. Dort wird er dank magnetischer Halterung zudem sicher festgehalten. Außerdem gibt es neue Steuergesten, die sich auch in Drittanbieter-Apps nutzen lassen. Eine detailliertere Gegenüberstellung der beiden Stift-Generationen bietet dieser MTN-Artikel: Es gibt mehrere Gründe, warum Apple den Pencil 2 weiterhin nur für das iPad Pro anbietet. Apple positionierte die verschiedenen iPad-Baureihen so, dass sie sich deutlich voneinander unterscheiden – und das iPad Pro mehrere Alleinstellungsmerkmale besitzt. Möchte man unbedingt den Apple Pencil 2 verwenden, bleibt somit nur der Griff zum teuersten iPad-Modell. Dies passt zur Strategie, dass nur die Pro-Serie das Maximum an Ausstattung bietet.Apple arbeitet bei den drei Nicht-Pro-Reihen mit durchaus konkurrenzfähigen Preisen. Der Verzicht auf Unterstützung des Apple Pencil 2 kann daher auch auf Kostenerwägungen zurückzuführen sein. Erforderlich wäre eine Ladevorrichtung im Gehäuse – und diese ist nicht ganz günstig zu verbauen.Damit der Apple Pencil 2 am Gehäuse hält, dürfen die Gehäusekanten nicht rund sein. In diesem Fall hätte Apple aber auch den anderen iPads ein Gehäusedesign spendieren müssen, das dem iPad Pro sehr ähnlich ist. Die optische Abgrenzung wäre in diesem Fall nicht mehr gegeben. Momentan lässt sich das iPad Pro aber eindeutig vom iPad Air sowie dem iPad unterscheiden – und zwar nicht nur von vorne. Möglicherweise greifen zudem weitere Kostenerwägungen, nämlich der Verzicht auf eine designmäßige Neuentwicklung.