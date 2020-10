Wall Street zum iPhone 12: Der Preis wird sehr gelobt

Eine pessimistische Stimme unter vielen Optimisten

Hohes Durchschnittsalter aktueller iPhones

Apples Aktienkurs lag am Dienstag bei 107 Euro, heute in den Morgenstunden waren es nur noch knapp 100 Euro. Allerdings ist daraus nicht abzuleiten, dass die Anleger enttäuscht sind und Apples gerade erst erfolgte Neuvorstellungen als nicht ausreichend erachten. An der Wall Street kommt Apples Produktportfolio nämlich gut an. Katy Huberty von Morgan Stanley zeigt sich unverändert optimistisch, nachdem sie erst vor wenigen Tagen ausgeführt hatte, warum der bevorstehende iPhone-Launch der wichtigste seit Jahren sei (siehe ). Dennoch korrigierte sie ihre Absatzerwartungen leicht nach unten, denn die iPhone-Modelle sind 50 Dollar teurer als im bislang verfolgten Modell. Der höhere durchschnittliche Verkaufspreis gehe mit etwas niedrigeren Stückzahlen als zuvor angenommen einher – was dennoch einer Steigerung im Jahresverlauf entspreche.Rod Hall von Goldman Sachs hinterlässt ein gespaltenes Bild. Einerseits gibt es sich beeindruckt und spricht von überraschend vielen Neuerungen, gleichzeitig bleibt er aber einer der pessimistischsten Marktbeobachter und empfiehlt den Verkauf der Apple-Aktie. Dieser Einschätzung stimmen weder Harsh Kumar von Piper Sandler noch Gene Munster von Loup Ventures zu. Beide führen aus, Apple habe gerade beim iPhone 12 mini den "magischen Preispunkt" getroffen (699 Dollar), was die Baureihe zu einem durchschlagenden Erfolg mache.Daniel Ives von Wedbush Securities geht ebenfalls auf die Preisstruktur ein, welche für die mindestens 350 Millionen iPhone-Nutzer weltweit mit älteren Modellen ziemlich attraktiv sein dürfte. Nie zuvor sei das Upgrade-Potenzial derart hoch gewesen, denn das durchschnittliche Alter der aktiv verwendeten iPhones falle überdurchschnittlich hoch aus. Nachdem es in den letzten Jahren keine besonders guten Nachrichten aus China gegeben hatte, ändere sich dies wohl mit dem iPhone 12, so Ives. Kyle McNealy von Jefferies fügt hinzu, dass Mobilfunkanbieter diesmal ein besonderes Interesse daran haben, die Geräte stark zu subventionieren – denn man benötige viele 5G-Kunden, um die bisherigen Investitionen zu rechtfertigen. Auch dies werde zum erwartet hohem Absatz beitragen.