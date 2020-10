Morgan Stanley: Die bedeutendste iPhone-Einführung seit Jahren

Trade-In wird immer mehr zum Erfolgsmodell

Deutliches Absatzplus bei höheren Durchschnittspreisen

Ob es nun weltbewegende Neuerungen gab oder nicht, Apple preist neue Produktgenerationen in steter Regelmäßigkeit als den größten Schritt aller Zeiten an. Vermutlich dürften auch beim iPhone 12 ähnlich vollmundige Versprechen fallen. Zumindest von Marktbeobachtern verlauten aber jetzt bereits Einschätzungen dieser Art, denn Katy Huberty von Morgan Stanley zufolge wird es sich tatsächlich um den wichtigsten Produkt-Launch seit Jahren handeln. Allerdings ist ihre Definition von "most significant" eher auf die zu erwartenden Verkaufszahlen gemünzt – und nicht darauf, ob Apple neue Technologien einführt, welche die IT-Welt verändern.Mehrere Faktoren sprechen laut Huberty für überragendes Abschneiden. Abgesehen davon, dass Apple erstmals 5G unterstützt und viel Nutzer vergleichsweise alte Smartphones verwenden, habe sich das Unternehmen generell gut in Stellung gebracht. Auch wenn das "Trade-In"-Programm oft angesichts niedriger Ankaufpreise belächelt wird, könne man weltweit hohe Nachfrage nach diesem Angebot feststellen. Was in den USA immer schon populär war, ziehe inzwischen in Europa und Asien ebenfalls stark an. Apple bewirbt den Ankauf sehr prominent und weist direkt auf den Kaufen-Seiten darauf hin, wie sich ein neues iPhone im besten Fall vergünstigt, gibt man ein altes Gerät zurück.Nicht nur im aktuellen Quartal, auch im kommenden Jahr sprechen alle Indizien für Rekordzahlen – das Wachstum im Jahresvergleich beziffert Huberty mit +22 Prozent. Damit zeigt sich Morgan Stanley etwas optimistischer als andere Investmentbanken, wenngleich die Wall Street generell sehr positiv eingestellt ist. Errechnet man den Durchschnittswert aus allen Prognosen, so landet man immerhin bei einem Absatzplus von 18 Prozent. Dazu kommt noch der erwartete, durchschnittliche Verkaufspreis neuer iPhones. Huberty führt aus, dieser liege wohl über den rund 750 Dollar, welche für das vergangene Jahr ermittelt wurden. Zwar erreicht Apple wohl nicht die knapp 800 Dollar aus dem vierten Quartal 2017 (iPhone X), dennoch hält sie die allgemein kursierende Prognose von 760 Dollar für zu niedrig.