Wagt Apple einen neuen Vorstoß in die Spiele-Industrie?

Apple vor erneutem Versuch

Apple kontaktiert große Spielestudios

Apple und die Spiele haben eine lange Vergangenheit: Während auf dem iPhone und iPad Spiele aus dem App Store sich hoher Beliebtheit erfreuen, fristet das Apple TV ein Nischendasein und Games auf dem Mac sucht man meist vergeblich. Grundsätzlich versuchte Apple bereits mehrmals, auf dem Spiele-Konsolen-Markt Fuß zu fassen: Im Jahr 1995 verkaufte Apple die Konsole "Pippin" mit 603e-Prozessor und CD-Laufwerk – doch mit nur 42.000 verkauften Einheiten gilt die Apple-Konsole als kompletter Flop.Auch das Apple TV der vierten Generation wollte Apple als Spielekonsole positionieren – doch der Konzern entschied sich aus bislang ungeklärten Gründen dagegen, einen passenden Controller mitzuliefern. Alle Spiele mussten auch mit der damaligen Siri-Remote funktionieren – und dies schränkte die möglichen Games deutlich ein und gestaltete Portierungen von bestehenden Titeln schwierig. Heute fristet das Apple TV und tvOS ein Schattendasein: Hersteller integrieren AirPlay und die Apple-TV-App in immer mehr Fernsehern und der App Store für tvOS gleicht einer Geisterstadt.Die koreanische Nachrichtenseite " Clien ", welche über mannigfaltige Industriekontakte verfügt, berichtet nun, dass Apple einen erneuten Vorstoß in die Spieleindustrie erwägt. Aktuell fänden dem Bericht nach interne Diskussionen bei Apple statt, ob man einen eigenen, auf den M-Chips basierenden Prozessor speziell für eine Spielekonsole konstruiert, welcher mit der aktuellen Konsolengeneration bestehend aus der Nintendo Switch, Playstation 5 und Xbox Series X/S konkurrieren kann.Doch es ist nicht sicher, ob es sich hierbei um ein gesondertes Produkt oder um eine Neuausrichtung des Apple TVs handelt: Die Daseinsberechtigung des Apple TVs schwindet seit einigen Jahren, da immer mehr Fernsehhersteller Basisfunktionen des Apple TVs direkt in die Fernsehgeräte integrieren. Somit besteht für viele Kunden aktuell kein Grund mehr, ein Apple TV zu erwerben. Doch Spiele könnten dem Apple TV zu einem neuen Kundenkreis verhelfen.Laut Clien soll Apple bereits zwei Größen im Spielemarkt kontaktiert haben: Ubisoft und Capcom. Von diesen beiden Herstellern stammen bekannte Spielereihen wie Far Cry, Assassins Creed und Resident Evil. Aktuell haben Spielehersteller wenig Anreiz, echte AAA-Titel mit hohem Budget auf irgendeine Apple-Plattform zu portieren: Bis vor Kurzem eigneten sich 90 Prozent der ausgelieferten Macs aufgrund der schwachen Grafikleistung des Intel-GMA-Grafikchips nicht für Spiele und das Apple TV bietet weder genug Leistung noch einen ausreichend großen Markt, um die aufwändige Portierung zu rechtfertigen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass Apple bereits lange vor einem möglichen Marktstart einer Apple-Konsole größere Spielehersteller mit ins Boot holt.