WWDC 2022: „Special Event“ mit verschärften Corona-Schutzmaßnahmen

„Public Viewing“ nicht ganz so entspannt wie geplant

N95-Masken obligatorisch, aktueller Corona-Test erforderlich

Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Diese Mahnung war in den vergangenen Wochen immer wieder von Epidemiologen, Virologen und Gesundheitspolitikern zu hören. Dass sie nicht von der Hand zu weisen ist, wird unter anderem durch die langen Lieferzeiten etwa für MacBooks deutlich, welche durch die Lockdowns in China hervorgerufen werden. Apple muss wegen COVID-19 allerdings auch an anderer Stelle seine Pläne ändern: Das Unternehmen sieht sich gezwungen, die Schutzmaßnahmen für das Eröffnungs-Event der World Wide Developers Conference (WWDC) zu verschärfen.Die am Pfingstmontag, den 6. Juni beginnende Entwicklermesse ist zwar bekanntlich wie bereits 2020 und 2021 eine rein digitale Veranstaltung. Anders als in den beiden vergangenen Jahren können ausgewählte Entwickler allerdings zumindest bei einem „Special Event“ ab 19 Uhr deutscher Zeit die Keynote von Tim Cook und etlichen weiteren Apple-Managern verfolgen, und zwar auf einer großen Leinwand auf dem Campus in Cupertino. Die Teilnehmer dieses „Public Viewing“ im Apple Park haben zudem die Möglichkeit, sich mit Ingenieuren und anderen Experten des kalifornischen Unternehmens auszutauschen. Ganz so entspannt, wie von Apple erhofft und im Vorfeld angekündigt, wird diese Veranstaltung allerdings nicht ablaufen können.Kalifornien verzeichnet nämlich aktuell einen signifikanten Anstieg von COVID-19-Neuinfektionen. Apple informierte daher jetzt alle Developer, welche bei der Ticket-Verlosung für die Eröffnungsveranstaltung der WWDC zum Zuge gekommen waren, über neue Zutritts- und Verhaltensregeln. Die Teilnehmer müssen während des gesamten „Special Event“ Schutzmasken nach dem Standard N95 tragen, wenn sie sich in Innenräumen aufhalten. Darüber hinaus müssen sie den Nachweis eines negativ verlaufenen Antigen-Schnelltests erbringen, welcher zwingend am 5. Juni durchgeführt wurde. Das Resultat ist vor dem Eintreffen im Apple Park auf einer speziellen Webseite hochzuladen. Bislang galt, dass ein Test drei Tage zurückliegen durfte, das Tragen von Masken war Apple zufolge zudem nur empfohlen und nicht obligatorisch. Das Unternehmen behält sich ausdrücklich eine weitere Verschärfung der Regeln vor, falls die Situation dies erfordert oder die örtlichen Gesundheitsbehörden zusätzliche Einschränkungen verfügen.