Apple bestätigt: WWDC-Keynote am 6. Juni

6. Juni um 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit)

Platforms State of the Union

Sessions noch unbekannt

Hardware?

Jedes Jahr findet im Sommer die Worldwide Developers Conference statt – und so auch in diesem Jahr. Die eigentlich als reine Entwicklermesse konzipierte Veranstaltung richtete sich aber über die Jahre immer mehr an Endnutzer – besonders die Keynote ist schon lange nicht mehr nur für Programmierer gedacht. Auch in diesem Jahr wird Apple einen ersten Ausblick auf die kommenden Betriebssystemgenerationen gewähren und wie üblich direkt im Anschluss Entwicklervorabversionen veröffentlichen. Die Apple-Gemeinde erhält also einen ersten Ausblick auf macOS 13, iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9.Nun hat Apple offiziell bestätigt , dass die Keynote zur Worldwide Developers Conference amstattfinden wird – und wie üblich wird MacTechNews.de über alle Neuerungen auf dem Event berichten.Im Anschluss an die Keynote, bei welcher es sich wie seit Beginn der Corona-Pandemie um ein vorproduziertes Video handeln wird, findet eine für Entwickler viel interessantere Veranstaltung statt: Die "Platforms State of the Union". Hier geht Apple mehr auf die technischen Gegebenheiten der neuen Betriebssystemgenerationen und der Entwicklerwerkzeuge ein. Die "Platforms State of the Union" findet drei Stunden nach der Keynote statt – also um 22 Uhr deutscher Zeit.Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es allerdings noch keinen genauen Plan, wann welche Sessions für Entwickler stattfinden. Durch die Bekanntgabe der Themengebiete würde Apple viele Neuerungen bereits im Vorfeld verraten – daher werden die Sessions meist erst nach der Haupt-Keynote veröffentlicht.Es gibt viele Gerüchte, dass Apple die diesjährige WWDC auch zur Vorstellung neuer Hardware nutzt. Einige Quellen gehen davon aus, dass Apple die ersten Macs mit M2-Prozessor zeigen könnte – konkret soll es sich hierbei um eine neue Generation des MacBook Air handeln, welches als erstes in den Genuss der zweiten Generation der M-Chips kommt.Doch Apple könnte die WWDC 2022 auch für eine andere Ankündigung nutzen: Nämlich das bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung befindliche Apple AR-/VR-Headset. Apple soll das Gerät bereits dem Vorstand präsentiert haben – dies ist meist ein deutliches Zeichen, dass eine baldige Ankündigung bevorsteht.