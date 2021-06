WWDC 2021: iMessage mit vielen neuen Features?

Viele Hinweise auf iMessage in den WWDC-Unterlagen

Statusmitteilungen und automatische Antworten?

iMessage für andere Betriebssysteme wohl nicht realistisch

Es gibt etliche Instant-Messaging-Dienste, bei Apple-Anwender spielt zumeist iMessage eine bedeutsame Rolle: Die in blauen Sprechblasen gehaltenen Nachrichten fügen sich nahtlos in die entsprechende App für Apple-Produkte ein. Vorgestellt wurde der Dienst vor zehn Jahren bei der WWDC, seitdem hat sich einiges getan: Nachrichten lassen sich mit aufwendigen Hintergrundeffekten versehen und ein eigener App Store steht für den Download von kleinen Spielen und Stickern bereit. In den USA lassen sich gar geringe Geldmengen per Apple Cash über iMessage versenden. 2021 stehen die Zeichen bei dem Service erneut auf Veränderung.Die Einladungsgrafik und Marketingbemühungen rund um die WWDC geben regelmäßig Anlass zur genauen Analyse: So sind die Grafiken zur WWDC mit reichlich Memojis gespickt – und mit vielen Elementen, wie sie für iMessage typisch sind. Beispielsweise sind auf dem Platzhalter für das YouTube-Video zum Livestream die Sprechblasen des Messengers zu sehen, ferner ist ein Herz, welches als Tapback-Antwort fungiert, abgebildet. Den Hintergrund ziert der Effekt „Laserstrahlen“:Auch bei anderen Marketingmaßnahmen übt Apple keine Zurückhaltung: Die Twitter-Hashflag beinhaltet ein Tapback-„Daumen hoch“ von iMessage und die offiziellen WWDC-Anstecknadeln spielen ebenfalls auf den Dienst an. Es deutet also viel darauf hin, dass Cupertino weitreichende Veränderungen an iMessage vornimmt: So berichtete etwa Mark Gurman von den möglichen Ambitionen Apples. Das Unternehmen wolle dem Dienst weitere Features spendieren und ihn mehr und mehr zu einem Sozialen Netzwerk umbauen. Außerdem sei der Anwender wohl bald in der Lage, einen Status festzulegen. Auf Wunsch könne iMessage je nach gewähltem Status automatisch auf eingehende Nachrichten reagieren.Ferner fand MacRumors bereits im letzten Jahr unter anderem Hinweise darauf, gesendete Nachrichten zurückzuziehen und zu bearbeiten sowie die letzte Nachricht eines Chats als ungelesen zu markieren. Wenig Anlass zur Hoffnung gibt es allerdings für jene, die sich iMessage auf anderen Plattformen abseits von Apple-Produkten wünschen: Der Service scheint eine zu bedeutsame Rolle für das hauseigene Ökosystem zu spielen (siehe ).