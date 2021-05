Neue Gerüchte zu iOS 15: Food-Tracking, veränderter Lockscreen und mehr

Änderungen an der Benutzeroberfläche

Bringt iOS 15 Food-Tracking?

In knapp zwei Wochen findet Apples WWDC-Keynote statt: Die Präsentation wird unter anderem die neuen Versionen von iOS, iPadOS, macOS vorstellen. Bislang blieb es in der Gerüchteküche recht still: Anfang des Jahres behauptete ein Bloomberg-Artikel, Apple feile an neuen Benachrichtigungen für iOS 15, welche möglicherweise je nach Zeit oder Aktivität mit konfigurierbaren Warnungen einhergehen. Weitere Details sickerten aber nicht durch, dafür tauchten aufwendig gemachte Designkonzepte auf für die kommende Version auf, die dem Kontrollzentrum und der Kontakte-App einer Neugestaltung unterziehen und eine avancierte Variante von Split View auf das iPhone bringen (siehe ). Nun meldet sich der Autor Connor Jewiss zu Wort, der eigenen Aussagen zufolge Informationen zu iOS 15 erhielt.Jewiss hat sich als Leaker bislang keinen Namen gemacht – seine Bemerkungen zu iOS 15 lassen trotzdem aufhorchen. Auf Twitter listet er einige der Neuerungen auf: So soll Cupertino weiter am Dunkelmodus und der Nachrichten-App feilen – denkbar sind SMS- sowie -iMessage-Sprechblasen, die mit neuen Farboptionen einhergehen. Auch Jewiss spricht von weiteren Konfigurationsmöglichkeiten für Benachrichtigungen und behauptet, dass der Sperrbildschirm künftig anders aussehen werde. An der Benutzeroberfläche nehme Apple zudem einige Änderungen vor – Jewiss spielt damit auf Screenshots an, die sich in einer Pressemitteilung des Unternehmens finden. Diese beinhalten einige Änderungen am Design, die bislang noch nicht systemweit zum Tragen kommen.Besonderes Augenmerk gilt dem Feature Food-Tracking: Wie dieses konkret funktionieren soll, lässt Jewiss aber offen. Anwender könnten möglicherweise die von ihnen konsumierten Lebensmittel in der Health-App protokollieren, die mit einer entsprechenden Datenbank von Apple abgeglichen wird, um Nährwertangaben festzuhalten. Auch die Überwachung des Blutzuckers erscheint nachvollziehbar: In der Vergangenheit gab es einige Hinweise, dass die nächste Generation der Apple Watch mit entsprechenden Sensoren ausgestattet wird.