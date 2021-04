Erste Berichte zu iOS 15: Homescreen-Widgets fürs iPad, individuelle Notifications und vieles mehr

Homescreen voller Widgets wird möglich

Benachrichtigungen lassen sich individualisieren

iMessage als Soziales Netzwerk?

iOS 14.5 und iPadOS 14.5, welche in der kommenden Woche erscheinen, bringen bekanntlich ein paar neue Features mit. Dazu zählen unter anderem eine Erweiterung der "Wo ist?"-App um die Unterstützung von Suchetiketten wie den AirTags und die Anrufannahme auf Headsets mithilfe von Siri. Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Update des Betriebssystems für iPhone und iPad aber um eine evolutionäre Weiterentwicklung der im September 2020 erschienenen Hauptversion. Grundlegende Neuerungen plant Apple naturgemäß erst für iOS 15, das im Herbst dieses Jahres erscheinen dürfte.Mark Gurman verfügt offenbar bereits über einige Informationen über die Veränderungen in iOS 15 und iPadOS. Dem gemeinhin als zuverlässig bekannten Journalisten und Apple-Experten zufolge plant der iPhone-Konzern eine größere Umgestaltung des Betriebssystems für die hauseigenen Mobilgeräte. Zu erwarten ist laut seinem bei Bloomberg erschienenen Bericht (Paywall) unter anderem, dass Apple die bereits mit iOS 14 auf dem iPhone eingeführten frei platzierbaren Homescreen-Widgets auch auf dem iPad zur Verfügung stellt. Bislang gibt es diese auf den Tablets aus Cupertino nicht, was bei zahlreichen Nutzern der Geräte auf Unverständnis stößt. Darüber hinaus soll es möglich sein, den gesamten Homescreen mit Widgets zu füllen und diesen so an die eigenen Vorlieben und Bedürfnisse anzupassen.Gurman hat nach eigenen Angaben darüber hinaus erfahren, dass Apple in iOS/iPadOS 15 eine stärkere Individualisierung der Benachrichtigungen ermöglichen will. Anzeige und Signalisierung der Notifications erfolgen demnach situationsabhängig, Töne und Hinweise können sich also anhand der vom Nutzer eingestellten Vorlieben unterscheiden, wenn er beispielsweise im Auto unterwegs ist, arbeitet oder schläft. Die Auswahl erfolgt sowohl in den Systemeinstellungen als auch in einem neuen Menü auf dem Sperrbildschirm und ist somit schnell zu erreichen. Apple erweitert zudem die Möglichkeiten, iPhone und iPad automatisch auf eingehende Nachrichten antworten zu lassen, auch dieses Feature soll in iOS 15 situationsabhängig funktionieren können und nicht nur wie bisher während einer Autofahrt.Apple plant darüber hinaus angeblich, iMessage um Funktionen zu erweitern, welche teilweise denen eines Sozialen Netzwerks ähneln. Der hauseigene Messenger soll damit gestärkt werden und in Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie WhatsApp oder Telegram treten. Zudem will der iPhone-Konzern Sicherheit und Datenschutz weiter ausbauen. Hierzu soll es ein neues Menü geben, das den Nutzer unter anderem darüber informiert, welche Apps im Verborgenen Daten sammeln. Weitere Details zu diesen beiden Neuerungen sind dem Bericht allerdings nicht zu entnehmen.