Letzte WWDC-Vorbereitungen: Apples "Digital Lounges", YouTube, Twitter, App-Update

Hashflag zur WWDC

Entwickler-App

Die digitale Lounge mit Entwicklern

In wenigen Tagen beginnt die WWDC 2021 – um 19 Uhr unserer Zeit gibt Apple am kommenden Montag per Event-Video den Startschuss für die diesjährige Entwicklerkonferenz. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und Apple bringt sich für die Veranstaltung in Stellung. Beispielsweise gibt es nicht mehr nur die eigene Event-Seite, Apple richtete auch schon den YouTube-Kanal entsprechend ein. Wie üblich lässt sich die Keynote auf verschiedene Arten verfolgen, Live-Übertragung auf YouTube ist ganz offensichtlich erneut eine davon:Auf Twitter macht sich die WWDC ebenfalls bemerkbar. Dort gibt es nicht nur den Hashtag #WWDC21, sondern erneut wieder eine sogenannte "Hashflag" bzw. "Customized Hashtags". Diese Bild-/Wort-Kombinationen dienen Marketing-Kampagnen. Twitter bietet jene auffällige Gestaltung aber nicht kostenlos an, sondern lässt sich für die Schaltung entlohnen. Mit der Registrierung von Hashflags hatte Apple übrigens zum September-Event 2020 begonnen.Gleichzeitig aktualisierte Apple die offizielle Entwickler-App , um WWDC-Teilnehmern Zugriff auf alle wichtigen Inhalte der Veranstaltung zu ermöglichen. Von Videos der Sessions über "1-on-1"-Labs und weiteres Infomaterial reichen die Angebote des digitalen Zusammenkommens. Es lassen sich über die App direkt Termine vereinbaren bzw. die Veranstaltung planen.Möchte man sich in einer der "Digital Lounges" begeben, stehen nun Registrierungen offen. Da Apple die Entwicklerkonferenz erneut als Online-Veranstaltung konzipiert hat und daher kein gemeinsames Zusammenstehen in der Gruppe möglich ist, sollen die Lounges als eine Art Versammlungsort dienen. Apple-Entwickler stehen bereit, um Fragen zu beantworten oder Technologien bzw. Developer Tools vorzuführen. Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder des Entwicklerprogramms sowie Gewinner der Swift Student Challenge. Über die folgende Seite ist es möglich, sich zu registrieren und gewünschte Themen anzugeben: