WWDC 2021: Die Keynote live mitverfolgen

Apple.com – als Livestream

YouTube – Apples Event-Kanal

Live-Ticker und Meldungen auf MacTechNews

Keine zwei Monate ist das letzte Apple-Event her, da ruft Apple erneut Scharen technikbegeisterter Nutzer vor die Video-Player und Ticker. Besondere Spannung herrscht diesmal, ob Apple neben den Systemupdates für iPhones, iPads, Macs und Co. auch eine neue Generation des MacBook Pro 16" aus dem Hut zaubert. Da es bislang nur den M1 als Apple-eigenen Mac-Prozessor gibt, könnte Apple nun erste konkrete Informationen veröffentlichen, mit welcher Rechenleistung der Pro-Sektor angesprochen wird. Kürzlich erschienenen Berichten zufolge könnte diese spektakulär hoch sein, denn der kommende Chip verfügt angeblich über doppelt so viele Performance-Kerne. Wie immer gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Veranstaltung live zu verfolgen.Ein großes Event-Logo auf Apple.com zeigt allen Besuchern deutlich, was in wenigen Stunden ansteht. Die einzelnen Länderversionen verweisen dabei stets auf Apples US-Seite, nur dort lässt sich der Live-Stream anzeigen. Zu sehen ist auch die Uhrzeit der jeweiligen Zeitzone – 10 Uhr pazifischer Zeit entsprechen 19 Uhr unserer Zeit. Auch auf dem Apple TV gibt es natürlich wieder eine Übertragung.Seit geraumer Zeit widmet Apple dem eigenen YouTube-Kanal anlässlich eines Events viel Aufmerksamkeit und bietet eine Übertragung an. Folgendes Videofenster zeigt ab 19 Uhr die WWDC-Präsentation:Bei uns können Sie – so wie in den letzten 18 Jahren, den ersten Ticker gab es einst zur MacWorld San Francisco im Januar 2003 – das Spektakel mitverfolgen, der in deutscher Sprache von allen Geschehnissen berichtet. Gleichzeitig gibt es ausführlichere Artikel, die sich direkt kommentieren und diskutieren lassen.Wir wünschen allen einen spannenden Abend! Da man davon ausgehen kann, dass im Anschluss an das Event erste Entwicklerversionen von macOS 12, iOS sowie iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 zur Verfügung stehen, bleiben auch die Stunden nach dem WWDC-Startschuss sehr spannend.