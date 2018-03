Videovergleich: iPhone X vs. Samsung Galaxy S9

Länger und schmaler als iPhone X

Wenige Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart des Samsung Galaxy S9 zeigt ein Vergleichsvideo die Ähnlichkeiten und Unterschiede des Flaggschiff-Smartphones mit dem iPhone X. Wie der Clip veranschaulicht, gibt es das Samsung-Topmodell auch in Lila. Ansonsten unterschiedet sich das S9 optisch kaum vom Vorgänger.Direkt wird jedoch die neue Position des Fingerbadrucksensors auf der Gehäuserückseite unter der Kamera deutlich. Die Sensor-Variante neben der Kamera sorgte beim letztjährigen Galaxy-Modell wegen der je nach Nutzungsverhalten nur schwer zu erreichenden Sensoroberfläche für Kritik.[banner]Sowohl das Galaxy S9 als auch das iPhone X setzen auf praktisch rahmenlose Displays, die sich über beinahe die gesamte vordere Gehäusefläche erstrecken. Zudem biegt sich das Edge-Display des Samsung-Geräts über die seitlichen Ränder hinaus.Das 5,8-Zoll-Display des S9 zeigt mit 2960 x 1440 Pixeln (570 ppi) eine höhere Auflösung als das ebenfalls 5,8-Zoll-große Display des iPhone X (2436 x 1125 Pixel, 458 ppi). Auch von den sonstigen Aspekten her ist das S9-Display in jeder Hinsicht erstklassig und erhält von DisplayMate entsprechend die Höchstnote A+. Das Gerät liegt in dieser Kategorie somit vor dem iPhone X.Übrigens: Da Samsung über dem Display noch etwas Gehäusefläche für die Frontkamera reserviert, benötigt das Android-Modell keine Displaykerbe wie das iPhone X.Außer dem Fingerabdrucksensor bietet das Samsung-Flaggschiff ein weiteres Hardware-Feature, das Apple bis zum iPhone 6s und SE auch in den hauseigenen Smartphones verbaute: einen Klinkenanschluss für Kopfhörer.Bei den beiden Betriebssystemen kommen die üblichen Unterschiede zwischen Android und iOS zum Tragen. Außer den Edge-Panels des S9, die bestimmte App-Funktionen über den Seitenbereich des Displays bereitstellen, ermöglicht das Samsung-Smartphone auch natives Multitasking mehrerer Anwendungen. iOS bietet diese Funktion nur für iPads.Das Fazit des Clips lautet: Apple und Samsung liefern schnelle, moderne sowie funktionsreiche Geräte, die beide ihre Vor- und Nachteile haben. Am Ende kommt es auf die Vorlieben des Nutzers hinsichtlich Hardware und Betriebssystem an, welches Modell besser abschneidet.