iPhone X vs. Samsung Galaxy S9: Benchmark, Kamera, Display

Wo das Galaxy S9 schwächelt

Das vor wenigen Tagen vorgestellte Samsung Galaxy S9 gilt, so wie jedes neue Top-Modell von Samsung, als eines der Referenz-Geräte im Android-Markt. Angesichts des Duopols zwischen iOS und Android ist es daher naheliegend, Samsungs Spitzenmodell gegen Apples leistungsfähigstes Gerät im Portfolio zu vergleichen. Zahlreiche dieser Gegenüberstellungen hat es in der laufenden Woche bereits gegeben. So sprachen Kamera-Tests davon, dass Samsung die beeindruckende Leistung der aktuellen iPhone-Kamera sogar noch etas übertreffen kann. DxO ermittelte den höchsten je gemessenen DxOMark Score - Samsung schafft mit dem S9+ 99 Punkte, wohingegen das iPhone X bei 97 Zählern liegt. Zum Vergleich: Das iPhone 8 Plus erhielt 92 Punkte. In der gestern gemeldeten Aufstellung von Consumer Reports hält zwar das iPhone X den Spitzenplatz, allerdings konnte CR das neue Samsung-Topmodell noch nicht testen.Noch ein weiterer Punkt geht an das Galaxy S9: DisplayMate bescheinigte dem iPhone X zwar vor wenigen Monaten, das beste Smartphone-Display auf dem Markt aufzuweisen - doch die Technologie entwickelt sich rasch weiter. Nachdem zuvor das "best performing smartphone display" bereits von Samsung produziert wurde, gilt Samsung nun auch als Hersteller mit bestem Display in einem Smartphone. Laut DisplayMate stelle Samsung Rekorde in mehreren Kategorien auf, darunter Farbgenauigkeit, Helligkeit, Farbumfang, Kontrast sowie besonders gutes Reflexionsverhalten. Trotz der gesteigerten Auflösung auf 2960x1440 Pixel arbeitet das Display genauso energieeffizient wie der direkte Vorgänger.Wie bereits berichtet ist der Gesichtsscanner des Galaxy S9 weiterhin kein ernsthafter Gegner für das weitaus fortschrittlichere, genauere und zuverlässigere System aus dem iPhone X. Apple setzt hier weiterhin die Standards und setzt sich damit vom Umfeld ab. Auch erste Benchmark-Tests sind inzwischen erschienen. Diesen verliert das Galaxy S9 deutlich. Der Apple A11 Bionic schafft in GeekBench 4630 bzw. 3958 Punkte (Integer & Floating Point), der Exynos 9810 des S9 kommt hingegen nur auf 3734 und 3440 Zähler. Samsung verbaut allerdings zwei verschiedene Hauptprozessoren - wer ein landesabhängiges Modell mit Snapdragon 845 erwischt, erzielt im Benchmark nur 2718 und 2041 Punkte. Auch in WebXPRT (HTML 5) setzt sich das iPhone X wesentlich vom S9 ab (252 vs. 291 und 178 Zähler). Die Grafik-Performance, gemessen in GFXBench, übertrifft den Snapdragon 845 um 10 Prozent und den Exynos 9810 um rund 50 Prozent. In einem ausführlichen Testbericht kritisierte ArsTechnica zudem die extrem fehlerbehaftete Funktionsweise des von Samsung angepassten Android-Systems - der Einrichtungsassistent funktionierte beispielsweise erst nach mehreren Versuchen.