Video: iPhone 13 Pro vs. Pixel 6 Pro – wie schnell ist Googles "Tensor"-Chip?

Pixel 6 Pro kommt mit Googles "Tensor"-Chip

iPhone 13 Pro Max im ersten Durchgang vorn

Kopf-An-Kopf-Rennen mit iPhone als Sieger

iPhones gehören traditionell zu den performantesten Smartphones auf dem Markt. Bei Vergleichstests lassen die Geräte aus Cupertino die Mitbewerber aus dem Android-Lager üblicherweise in nahezu allen Disziplinen hinter sich. Den Vorsprung verdanken sie vor allem den A-Chips, die Apple im eigenen Haus entwickelt und im Laufe der Jahre immer weiter perfektioniert. Andere SoC-Hersteller wie Qualcomm, MediaTek oder Samsung haben zwar ebenfalls von Generation zu Generation leistungsmäßig zugelegt, konnten aber bislang kaum zu Apple aufschließen.Google hat jetzt erstmals den Weg beschritten, welchen Apple bereits vor Jahren einschlug. Für sein Pixel 6 (Pro) entwickelte der Suchmaschinenhersteller einen eigenen Chip mit der Bezeichnung "Tensor". Das Unternehmen hat die achtkernige CPU mit integrierter 20-Core-GPU nach eigenen Angaben unter anderem für Funktionen wie Maschinelles Lernen, Fotos und Videos sowie Spracherkennung optimiert. Das Pixel 6 gehört ersten Testberichten zufolge hinsichtlich der Performance zur Smartphone-Spitzenklasse, was auch durch Preise ab rund 900 Euro unterstrichen wird.Der YouTuber PhoneBuff ließ jetzt das Pixel 6 Pro gegen das iPhone 13 Pro Max antreten. Wie in seinen Vergleichen üblich führte er dabei keine synthetischen Benchmarktests durch, die beiden Geräte mussten vielmehr parallel eine Reihe von Apps starten. Gesteuert wurden sie dabei von Roboterarmen. Bei den ersten Anwendungen, zu denen etwa Facebook und Word gehörten, ging das Google-Smartphone zunächst in Führung. Das änderte sich jedoch, als anspruchsvollere Aufgaben anstanden, etwa Videobearbeitung, Spiele und Streaming-Apps. Das iPhone holte dabei kontinuierlich auf, ging schließlich in Führung und beendete den Test vier Sekunden früher als das Pixel 6 Pro. Im Vergleich zu anderen Android-Geräten ist das ein sehr gutes Ergebnis. Samsungs Flaggschiff Galaxy S21 Ultra, angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon 888, wies beim Vergleichstest von PhoneBuff einen Rückstand von mehr als zehn Sekunden auf das iPhone 13 Pro Max auf.Der zweite Testdurchgang, bei dem die Apps in umgekehrter Reihenfolge gestartet werden und im Speicher verbleiben, entwickelte sich ebenfalls zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Dieses entschied das iPhone 13 Pro Max gleichermaßen für sich, diesmal mit einem Vorsprung von fünf Sekunden gegenüber dem Pixel 6 Pro. Das Ergebnis des Vergleichs legt nahe, dass sich die Performance der beiden Geräte im alltäglichen Einsatz kaum unterscheiden dürfte. In einzelnen Spezialdisziplinen wie der Foto- und Videobearbeitung allerdings legt Apples A15 Bionic allerdings offenbar nach wie vor eine bessere Performance an den Tag.