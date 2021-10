Akkulaufzeit: iPhone 13 Pro Max vs. Samsung Galaxy S21 – wer hält länger durch?

Spezifikationen

Ein Roboter arbeitet sich durch normale Aufgaben

PhoneBuff bescheinigt iPhone 13 Pro Max bestes Ergebnis

Apple bewirbt das iPhone 13 Pro Max mit den längsten Akkulaufzeiten sämtlicher iPhones – und zahlreichen Rückmeldungen zufolge hat das Unternehmen auch nicht zu viel versprochen. Den Produktseiten nach übertrifft das 2021er iPhone seinen Vorgänger um 2,5 Stunden, in manchen Disziplinen sogar noch deutlicher. Bei Videowiedergabe legt die neue Generation um acht Stunden, bei Audio gar um 15 Stunden zu. Erreicht wird dies nicht nur durch einen größeren Akku, der von 3.687 mAh auf 4.352 mAh wuchs, sondern auch den effizienteren Chip. Doch wie schlägt sich Apples Top-Modell im Vergleich zu einem Galaxy S21 Ultra? PhoneBuff wollte es genauer wissen und ließ die beiden Smartphones gegeneinander antreten.Zunächst eine kurze Gegenüberstellung der Spezifikationen: Das S21 bringt einen 5000 mAh großen Akku mit, übertrifft das Pro Max also um 650 mAh. Die Displays sind annähernd gleich groß, Samsung bietet aber eine etwas höhere Auflösung (3200x1440 vs. 2778x1284 Pixel). Beide Geräte können 120 Hz wiedergeben. Beim iPhone kommen ein A15-Chip und iOS 15 zum Einsatz, das Galaxy S21 setzt auf einen Snapdragon 888 sowie Android 11.Getestet werden verschiedene alltägliche Aufgaben, die Eingaben selbst stammen von einem Roboterarm. Zunächst ging es um Messaging, dann um Scrollen von Mails mit eingebundenen Bildern (wobei das iPhone auf 120 Hz umschaltet!), Web-Browsing, YouTube-Nutzung samt Audio-Ausgabe, Musik-Streaming über Spotify, Snapchat – und genau an dieser Stelle endet auch der Test, denn der Akku des Galaxy S21 ist leer. Das iPhone bringt es hingegen noch immer auf 25 Prozent, womit es den Vergleichstest eindeutig gewinnt.Natürlich muss bei Gegenüberstellungen dieser Art immer beachtet werden, dass es auch vom gewählten Einsatzgebiet abhängt. Der "Apps starten"-Test war diesmal beispielsweise nicht mit von der Partie, da der Akku des Samsung nicht mehr mitmachte. Die bis dahin absolvierten Einzeldisziplinen gingen hingegen fast alle zugunsten des iPhones aus. Angesichts der Ergebnisse kürt PhoneBuff daher das iPhone 13 Pro Max auch zum eindeutigen neuen Spitzenreiter, der die Konkurrenz mit einigem Abstand auf die hinteren Plätze verweist.