Google Pixel 6 (Pro): Neues Kamera-Design, Google-Chip "Tensor" und Preisanstieg

Tech-Interessierte bekommen in dieser Woche einiges geboten. Nachdem Apple am Montag neue Highend-Modelle des MacBook Pro präsentierte, hat Google kürzlich eine neue Generation der hauseigenen Pixel-Smartphones vorgestellt: Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Während das Pixel 6 ein leistungsstarker Allrounder ist, positioniert Google das Pixel 6 Pro als kompromissloses Flaggschiff-Modell.Eine Neuerung des Pixel 6 fällt sofort auf: Das große Kameramodul auf der Rückseite. Google spricht von einem symmetrischen Design. Während viele andere Anbieter auf kleinere Aussparungen für die Kamera setzen, zieht sich die Hauptkamera des Pixel 6 über die gesamte Gehäusebreite. Verbaut sind ein 50-MP-Weitwinkel-Objektiv und eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Variante. Wie von Pixel-Geräten gewohnt bietet auch das Pixel 6 eine Reihe besonderer Kamera-Features wie beispielsweise Magic Eraser zum Entfernen abgebildeter Objekte. Zudem soll die Farbgebung von Aufnahmen natürlicher denn je wirken. Die Selfie-Kamera hat eine Auflösung von 8 MP.Das Google Pixel 6 verfügt über ein 6,4-Zoll-Display mit OLED-Technologie, das eine Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz bereitstellt. Die Auflösung beträgt 2400 x 1080 Pixel (411 ppi). Bei der Speicherausstattung hat der Käufer nur eine Option: 128 Gigabyte. Zusätzlich sind 8 GB RAM verbaut. Der Preis beträgt 649 Euro.Ähnlich wie Apple beim neuen MacBook Pro ging auch Google während der Präsentation des Smartphones ausführlich auf den im Pixel verbauten Chip ein. Der Suchmaschinen-Riese hat den Tensor-Chip mit 8-Kern-CPU und 20-Kern-GPU selbst entwickelt und eigenen Angaben zufolge für die Features der Pixel-Smartphones sowie Android 12 optimiert – was Funktionen wie Machine Learning, automatische Spracherkennung, Optimierungen für aufgenommene Fotos sowie Videos und erweiterte Live-Übersetzungen zugutekommt; letzteres für die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Japanisch. Hinzu kommt der Security-Chip "Titan M2", der für höhere Sicherheit beim Speichern von Passwörtern und PIN-Codes sorgt.Außer dem "normalen" Pixel 6 präsentierte Google auch eine Pro-Variante, die als Konkurrenzmodell für Flaggschiff-Smartphones von Apple, Samsung und Co. gedacht ist. Das 6,71-Zoll-Display mit AMOLED-Technologie hat wegen der Auflösung von 3120 x 1440 Pixeln eine besonders hohe Pixeldichte von 512 ppi. Außerdem unterstützt das Panel HDR+ und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz.Das Pixel 6 Pro bietet das gleiche Kamera-Setup wie das Pixel 6, fügt jedoch noch ein weiteres Objektiv hinzu. Außer Weitwinkel und Ultraweitwinkel kommt auch ein Tele-Objektiv zum Einsatz, das 4-fachen optischen Zoom unterstützt. Die Front-Kamera hat 11,1 MP mit einem größeren Sichtfeld als die 8-MP-Variante des Pixel 6. An Arbeitsspeicher sind 12 GB verbaut. Für die 128-GB-Version des Pixel 6 Pro werden 899 Euro fällig. Wer 256 GB möchte, muss 999 Euro zahlen – was mehr ist als bei der letzten Pixel-Generation.