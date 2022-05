Video: Funktionsfähiger Prototyp eines PowerBook G4 mit rotem Logicboard

PowerBook-Prototyp entstand vermutlich im Jahr 2003

Aufkleber nennt die exakte Konfiguration

Rotes Logicboard, PowerPC G4 mit 1 Gigahertz

Als Apple im Januar 2001 das PowerBook G4 Titanium präsentierte, brach in gewisser Weise eine neue Zeitrechnung an. Das Gerät war das erste Notebook aus Cupertino, welches über ein Metallgehäuse verfügte – zumindest zu großen Teilen. In den kommenden fünf Jahren folgten zahlreiche weitere Modelle, bei denen das kalifornische Unternehmen zunehmend auf Aluminium setzte, dieses Metall prägt bekanntlich bis heute das Design von Apples tragbaren Rechnern. Angetrieben wurden diese PowerBooks von PowerPC-G4-Prozessoren, zur Auswahl standen Geräte mit 12-, 15- und 17-Zoll-Displays.Der YouTube-Kanal „Computer Clan“ gelangte jetzt in den Besitz eines Prototyps eines PowerBook G4 17“ und präsentiert das Gerät im Rahmen der Reihe „Krazy Ken's Tech Misadventures“. Das Vorserienmodell entstand dem Aufdruck auf dem Akku zufolge vermutlich im Jahr 2003. Es unterscheidet sich unter anderem dadurch von den fertigen Notebooks, dass sein Aluminiumgehäuse äußerlich nur wenig bearbeitet wurde, also eine ziemlich raue Oberfläche aufweist. Darüber hinaus fehlt unter dem Display die Modellbezeichnung, diese lässt Apple aus Gründen der Geheimhaltung bei Prototypen üblicherweise weg.Das PowerBook, bei dem es sich um ein Modell für Engineering Validation Tests handelt, ist mit etlichen Aufklebern versehen. Unter anderem gibt es darauf den Hinweis, dass es noch nicht von der Federal Trade Commission autorisiert wurde. Diesem Sticker ist auch zu entnehmen, dass Apple das PowerBook in Taiwan montieren ließ. Ein weiterer Aufkleber weist die Tester des Geräts darauf hin, dass sie bei Fragen das für den Support zuständige MediMac-Team kontaktieren können. Die genaue Konfiguration ist einem Label zu entnehmen, welches sich rechts neben dem Trackpad befindet.Der Prototyp des PowerBook weist eine Besonderheit auf, welche traditionell bei Apples Vorserienmodellen zum Einsatz kommt: Das Logicboard ist rot. Darauf sitzt ein PowerPC G4 mit einer Taktfrequenz von einem Gigahertz. Ausgestattet ist das Gerät zudem mit 512 Megabyte RAM. Alle Komponenten sind offensichtlich voll funktionsfähig: „Krazy Ken“ gelang es, das Notebook in Betrieb zu nehmen und Mac OS X Tiger 10.4.11 zu starten.