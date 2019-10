Video: Die Kameraqualität des iPhone 11 Pro im direkten Vergleich zu einer Canon-DSLR

Vollformat-Sensor gegen Smartphone-Kamera

Bei der Entwicklung einer neuen iPhone-Generation legt Apple stets allergrößten Wert auf die weitere Verbesserung des Kamerasystems. Das war bei iPhone 11 und 11 Pro (Max) nicht anders als bei den Vorgängern. Mittlerweile reicht die Fotoqualität der Smartphones aus Cupertino durchaus an leistungsfähige Kompakt- und sogar Spiegelreflexkameras heran. Wie eng der Abstand inzwischen ist, wollte jetzt ein YouTuber herausfinden.Matti Haapoja ließ das iPhone 11 Pro gegen die Canon 1DX Mark II antreten. Die Profi-DSLR mit Vollformat-Sensor ist im Handel ab 6.300 Euro ohne Objektiv erhältlich. Sie wird überwiegend von Berufsfotografen eingesetzt und ist naturgemäß von den technischen Daten her dem iPhone 11 Pro mit seinen kleinen Bildsensoren und Objektiven deutlich überlegen. Zumindest theoretisch – denn in der Praxis sind die Unterschiede erheblich geringer als zu vermuten steht.Haapoja zeigt in seinem Video unter anderem fünf Bilder, welche er parallel mit dem iPhone 11 Pro und der Canon 1DX Mark II aufgenommen hat. Dabei wird deutlich, wie leistungsfähig Apples computergestützte Fotografie ("Computational Photography") mittlerweile ist. Zwar sind Qualitätsunterschiede nach wie vor zu erkennen, allerdings gleicht das iPhone 11 Pro die konstruktionsbedingten Nachteile unter anderem dank des Bildprozessors im A13 Bionic so gut aus wie kein bisheriges Smartphone-Modell aus Cupertino.Bei den meisten von Haapojas Fotos muss man schon sehr genau hinschauen, um zu erkennen, welches Bild mit dem iPhone 11 Pro aufgenommen wurde. Sichtbar werden die Unterschiede dann, wenn das Smartphone an seine physikalischen Grenzen kommt. Das berechnete Bokeh wirkt im Vergleich zu dem natürlichen der Canon-DSLR zuweilen etwas übertrieben, darüber hinaus deckt der Effekt nicht in allen Fällen die gesamte Fläche des Hintergrunds ab. Zudem wirken die Farben der mit dem iPhone 11 Pro aufgenommenen Bilder in aller Regel etwas kräftiger und sind damit weniger realistisch.Haapojas Test-Fazit fällt eindeutig aus: Auch wenn die Kameras des iPhone 11 Pro naturgemäß nicht ganz an die Canon 1DX Mark II heranreichen, schlägt sich das Smartphone aus Cupertino im direkten Vergleich mehr als achtbar. Es biete in Sachen Fotoqualität mehr, als selbst ambitionierte Amateure in aller Regel jemals benötigten, so der YouTuber. Er geht deshalb davon aus, dass computergestützte Fotografie in Zukunft auch bei Spiegelreflexkameras und Spiegellosen Einzug halten und für eine entsprechende technische Weiterentwicklung sorgen wird.