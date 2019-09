Kameratest: Viele Vergleichsfotos mit iPhone 11 Pro Max und iPhone XS Max

Jetzt gehen alle Lichtverhältnisse

Das iPhone 11 ist nicht die erste iPhone-Generation, bei der Apple die Leistung der integrierten Kamera in den Vordergrund stellt und offensichtlich auch einen guten Teil der Entwicklungs-Milliarden in dieses Bauteil steckte. Wie schon häufiger erwähnt: Galten Kameras in Smartphones zunächst als Spielzeug ohne jeden Anspruch, so wandelte sich dies rasch und inzwischen haben die Mobiltelefone längst den Markt aufgeräumt. Während viele andere Aspekte moderner Smartphones ziemlich ausgereift sind, machen die verschiedenen Hersteller bei der Fotoqualität noch immer große Sprünge. Beispielsweise zählt nun auch das iPhone 11 zu den Geräten, die im Fast-Dunklen fotografieren können. Ein weiterer Vergleichstest von macRumors dokumentiert nun anhand zahlreicher Fotos, was sich innerhalb eines Jahres im iPhone-Segment tat. Das iPhone 11 Pro Max trat dabei gegen ein iPhone XS Max an.Normalerweise heißt es immer, bei sehr guten Lichtbedingungen könne jede Kamera glänzen. Auf den ersten Blick ergeben sich daher kaum Unterschiede zwischen den beiden iPhone-Generationen. Tester sind sich jedoch darüber einig, dass "Deep Fusion" des iPhone 11 zu einem neuen Fotografie-Erlebnis führen wird, denn damit seien Details auf Fotos zu erkennen, die vorher im Bildrauschen untergingen.Das Weitwinkel-Objektiv trägt dazu bei, aus dem iPhone eine noch vielseitigere Kamera zu machen. War man mit einer Kamera hinsichtlich der Motive immer eingeschränkt, so gibt es neben optischem Zoom (Einsatz der zweiten Kamera) nun noch eine dritte Möglichkeit, bei identischem Standort für einen anderen Bildausschnitt zu sorgen.Am spektakulärsten bleibt aber wohl der Nachtmodus. Auch bei unserem ersten Erfahrungsbericht vergangene Woche waren wir basserstaunt, was die Kamera in einem dunklen Raum aufnahm (siehe ). Die meisten Tester nehmen daher genau diese Funktion unter die Lupe und zeigen sich oft ebenfalls erstaunt über die Resultate.Man darf gespannt sein, mit welcher Qualität erst die nächste oder übernächste iPhone-Generation in widrigen Lichtverhältnissen arbeitet. Dass man nun auch dann mit einem Mobiltelefon Fotos aufnehmen kann, wo es zuvor der Langzeitbelichtung einer "dicken" Kamera bedurfte, kann durchaus als neue Ära angesehen werden. Diverse andere Hersteller hatten im Laufe des Jahres bereits derlei Systeme präsentiert – in verschiedenen Tests heißt es aber, Apple liefere die überzeugendste Lösung.