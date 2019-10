iPhone 11 "Night Mode" vs. Google Pixel 4 "Night Sight"

iPhone 11 beim Night Mode meist vor Pixel 4



Linkes Bild: Pixel 4; rechtes Bild: iPhone 11 (Quelle: MacWorld) Linkes Bild: Pixel 4; rechtes Bild: iPhone 11 (Quelle: MacWorld)

Mit „Night Mode“ griff Apple bei der 2019er iPhone-Generation ein Kamera-Feature auf, das zuvor vor allem von Googles Pixel-Smartphones bekannt war. Entsprechend kursierten nach dem Markstart der neuen iPhones schnell Vergleichstests mit Googles 2018er Topmodell Pixel 3.Nachdem der Suchmaschinen-Riese letzte Woche das Pixel 4 vorgestellt hat, gibt es inzwischen erste Kamera-Erfahrungsberichte zum neuen Google-Gerät. MacWorld hat das Pixel 4 entsprechend gegen das iPhone 11 antreten lassen und jetzt erste Ergebnisse veröffentlicht – demnach schneidet das iPhone 11 bei den meisten nächtlichen Fotomotiven besser ab.Die Redakteure gingen ursprünglich davon aus, dass Google bei der neuen Pixel-Generation wieder die besten Resultate bei Nachtaufnahmen liefern würde, da das Unternehmen schon viel Erfahrung mit dem Feature gesammelt hat und die Weiterentwicklung entsprechend schon lange vorantreibt. Doch es kam anders. Das iPhone 11 wandle überaus dunkle Aufnahmen nicht einfach in nutzbare Bilder um, so MacWorld – vielmehr helle das iDevice die richtigen Stellen auf, behalte die richtigen Schatten bei und erzeuge so meistens ein besseres Gesamtergebnis als das Google Pixel 4. Die Unterschiede seien zwar oft subtil, doch das iPhone biete detailliertere Aufnahmen, ohne die natürliche Dunkelheit zu eliminieren.Bei Gebäudefotos von der Straße aus beispielsweise waren beide Smartphones dazu in der Lage, die Szenerie so stark aufzuhellen, dass sich das gesamte Gebäude aus der Ferne erkennen lässt. Doch das Pixel 4 lieferte schwache Farben und verlor viele der Schatten und Details. Das Foto des iPhone 11 dagegen wirkt natürlicher, farbtreuer und detailfreudiger. Auch bei Innenaufnahmen schnitt das iPhone 11 häufiger besser ab – etwa bei den Cover-Motiven von Comicheften.Nur beim Foto eines Halloween-Kürbises lag das Pixel 4 deutlich vor dem iPhone 11. Während das Google-Gerät den nebelhaften Rauch sichtbar und stimmungsvoll darstellt, zeigt das iPhone 11 lediglich eine schwarze Fläche neben dem Kürbis – der zudem abgedunkelt erscheint. MacWorld kündigte bereits weitere, intensivere Fototests des Pixel 4 an.