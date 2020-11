Video: Der Mac mini mit M1 von innen

Öffnen per Karte

Ein großer Kühlkörper



Das Board des Mac mini

Von außen unterscheidet sich der neue Mac mini deutlich von der Intel-basierten Variante. Die Abmessungen sind zwar gleich, beim Gehäuse gibt es nun aber wieder helles statt dunkles Aluminium. Wirklich viel getan hat sich naheliegenderweise aber im Inneren des Gerätes, denn Apple tauschte das Intel-Herz gegen die hauseigene M1-Plattform aus. Diesmal ist es ausnahmsweise nicht der iFixit-Techniker, welcher einen ersten Blick auf die Hardware ermöglicht. Stattdessen hat Brandon Geekabit ein interessantes Video auf YouTube veröffentlicht und schildert darin alle Schritte, wie man den Mac mini öffnen kann. Gleichzeitig gibt es auch eine Bildergalerie auf egpu.io , welche sich dem Aufbau des Boards widmet.Das Video zeigt, wie der brandneue Mac mini aus seiner Verpackung entfernt und dann geöffnet wird. Die Rückseite hat übrigens exakt die Anschluss-Anordnung des Developer Transition Kits, welche sich im Mac mini mit Intel-Chip in Hinsicht auf die Thunderbolt-Anschlüsse unterscheidet. Um die schwarze Abdeckung an der Unterseite zu entfernen, ist bereits Werkzeug bzw. eine stabile Karte erforderlich. Ganz offensichtlich ist also mehr vorgesehen, dass man sich als normaler Nutzer an das Innenleben wagen soll. Schon auf den Bestellseiten weist Apple zudem darauf hin, RAM und SSD seien nicht mehr "frei zugänglich".Sind Gehäuse einmal geöffnet und Schrauben bzw. Kleber gelöst, lässt sich das komplette Board mit allen Komponenten in einem Stück herausnehmen. Anders als im MacBook Air bietet der Mac mini aktive Kühlung, was etwas höhere Dauerleistung ermöglichen soll. Der Kühlkörper ist dabei das größte Einzelbauteil – bisherigen Berichten und auch unseren eigenen Erfahrungen zufolge hat der Lüfter allerdings nicht sonderlich viel zu tun. Selbst unter Last bleibt das Gehäuse nämlich Kühl und nur sehr selten dokumentiert ein leiser Luftstrom, dass nun doch ein bisschen Wärme aus dem Gehäuse zu entfernen ist.Oben eingefügtes Bild stammt aus dem Forum von egpu.io und zeigt, was sich unterhalb des Kühlkörpers befindet. Eine weitere Erkenntnis lautet, dass Apple weiterhin auf das 150W-Netzteil aus dem 2018er Mac mini setzte – und zwei Intel-Controller des Typs JHL8040R die Verbindung zu den Thunderbolt-Ports herstellen.