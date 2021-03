Video: Apples “Get a Mac”-Star wirbt jetzt für Intel – und gegen M1-Macs

Ehemaliger "Mac" spielt sich jetzt selbst

"Niemand spielt auf einem Mac"

Justin Long warb auch schon für Huawei

Vor 15 Jahren startete Apple eine Werbekampagne, die bis heute nicht nur bei Nutzern von Geräten aus Cupertino einen hohen Kultstatus genießt. In 68 witzigen Spots waren der stets sehr korrekt gekleidete John Hodgman als eher spießiger "PC" und Justin Long als hipper "Mac" in Jeans und T-Shirt zu sehen. Jetzt hat Intel sich die Dienste des einstigen Mac-Darstellers gesichert.Justin Long soll der Öffentlichkeit in einigen Werbespots die Vorzüge von Intels Prozessor-Architektur und darauf basierender Computer nahebringen. Diesmal schlüpft der Schauspieler allerdings nicht in die Rolle eines PC, sondern spielt sich selbst. Das wird schon zu Beginn des ersten Clips der Reihe deutlich, wenn Long sich als "ein Justin" vorstellt, "eine reale Person, die einen realistischen Vergleich zwischen Mac und PC vornimmt." Intel setzt also unverhohlen auf Longs Bekanntheitsgrad, um Werbung für die eigenen Produkte und vor allem gegen Apples M1-Chip zu machen.In einem der etwas mehr als 30 Sekunden langen Spots, welche unter dem Motto "Justin Gets Real" stehen, preist Justin Long die Flexibilität von Windows-Notebooks an. Der Schauspieler vergleicht das 2-in-1-Gerät Lenovo Yoga 9i mit einem MacBook Pro. Um mit Geräten aus Cupertino in den Genuss aller Features dieses Intel-Rechners zu gelangen, müssten Apple-Kunden ein Notebook, ein iPad, ein Keyboard und einen Apple Pencil erwerben, lautet die Botschaft des Clips. In einem anderen Video begegnet Justin Long einem PC-Nutzer mit einem Gaming-Notebook. Diesen fragt er nach einem Mac, nur um dann festzustellen: "Niemand spielt auf einem Mac".In weiteren Clips stellt Long die Gerätevielfalt von Intel-Rechnern heraus und präsentiert Notebooks mit Touchscreens. Darüber hinaus zeigt er, dass sich an manche Windows-Laptops drei Monitoren anschließen lassen, während ein MacBook Pro lediglich ein externes Display unterstützt. Bei Longs Tätigkeit für Intel handelt es sich übrigens nicht um den ersten "Seitenwechsel" des Schauspielers: Vor vier Jahren warb er für ein Smartphone von Huawei. Sein Widerpart in den "Get a Mac"-Spots vollzog vor einigen Monaten einen ähnlichen Schritt: John Hodgman trat im November 2020 bei Apples Event "One More Thing" auf.