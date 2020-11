„One more thing“: Apple überrascht mit Auftritt von John Hodgman

Das Comeback von John Hodgman

Überraschendes Ende des Events

Soll es ein PC oder ein Mac sein? Für viele Anwender ist das eine Grundsatzfrage – Apples Marketingabteilung ist natürlich darum bemüht, Unentschlossene zum Kauf eines Macs zu bewegen. Dabei bedient sich das Unternehmen verschiedener Möglichkeiten – und stellt gern die technische Überlegenheit der hauseigenen Geräte ins Rampenlicht. Dazu bot das Event „One more thing“ mehrmals Anlass – Cupertino ließ am gestrigen Abend kaum eine Gelegenheit aus, auf Leistungssteigerungen gegenüber den Vorgängergeräten und herkömmlichen Windows-Rechnern hinzuweisen. Dem Namen der Veranstaltung wurde Apple aber noch in anderer Sache gerecht: Kurz vor dem Abspann kamen Kenner der Werbekampagnen noch auf ihre Kosten – der überraschende Auftritt des Humoristen John Hodgman sorgte sicher bei vielen Zuschauern für ein Schmunzeln.Die Vorzüge eines Apple-Rechners wissen dessen Nutzer in aller Regel zu schätzen: Neben der hervorragend verarbeiteten Hardware, einem stimmigen Betriebssystem und der Einbindung in Apples Ökosystem, können Nutzer fortan erste Macs mit dem brandneuen M1-SoC kaufen – und auf einen spürbaren Performanceschub sowie deutlich gestiegene Akkulaufzeiten hoffen. Cupertino ließ es sich nicht nehmen, diese Merkmale entsprechend hervorzuheben – und sparte auch nicht mit Seitenhieben auf die Konkurrenz. Nach dem eigentlichen Ende der Präsentation wartete das Unternehmen mit einem Easter Egg auf: John Hodgman trat nach etlichen Jahren wieder als Vertreter des (vermeintlich) typischen PC-Nutzers in Erscheinung – sein bewusst biederes und allzu konventionelles Auftreten ist als Anspielung auf den Mangel an Innovationen bei Windows-Rechnern zu werten.Hodgman erlangte im Rahmen der von 2006 bis 2009 ausgestrahlten Werbekampagne „Get a Mac“ größere internationale Berühmtheit: Die TV-Spots wurden in den USA, Kanada, Neuseeland, Großbritannien sowie Japan gezeigt. Später folgten synchronisierte Versionen – auch auf Deutsch. Hodgman repräsentierte in stark stereotypisierter Form den nerdigen, traditionsbewussten PC-Nutzer. Apple schickte in diesen Spots auch den Schauspieler Justin Long ins Rennen, der Hodgmans Charakteristika durch eine auffallend junge und dynamische Art zu kontrastieren versuchte. Die Kampagne blieb lange in Erinnerung – und hielt sogar Einzug in die Populärkultur. Dass Apple die Inhalte dieser Werbungen wieder aufgreifen und in das Event integrieren würde, war alles andere als absehbar – und gerade deshalb eine gewitzte Pointe.