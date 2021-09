Apple Watch Series 7: Neues Zubehör erhältlich, alte Armbänder kompatibel

Apple Watch Series 7 unterstützt alte Armbänder

Links: Solo Loop in der Farbe „Polarstern“, rechts: Lederarmband in der Farbe „Mitternacht“

Schnelles Aufladen dank neuem Zubehör

Mit der Apple Watch Series 7 betreibt das Unternehmen recht behutsame Produktpflege. So zeigt sich die Uhr nun stabiler und bietet einen größeren Bildschirm. Wer mit dem Kauf des Geräts liebäugelt, muss sich aber noch gedulden – Apple nennt kein konkretes Release-Datum und äußert sich auch nicht zu den deutschen Preisen für die Smartwatch. Beim Zubehör sieht die Lage glücklicherweise anders aus: Neue Armbänder sowie das Schnellladegerät sind ab sofort erhältlich.Wer bereits über einen reichhaltigen Fundus an Armbänder für ältere Baureihen der Apple Watch verfügt, darf aufatmen: Diese sind auch mit der Series 7 kompatibel. Es ist aber eine Tradition, dass der Hersteller die Vorstellung einer Apple Watch mit neuen Armbändern flankiert. So ist es auch diesmal: Im Apple Online Store stehen einige neue Farbvarianten für unterschiedliche Modelle zum Kauf bereit. Dabei handelt es sich vor allem um die Farben des iPhone 13 und dessen Hüllen: Polarstern, Klee oder Kalkrosa finden sich auch in diesen Sparten. Solo Loop im Apple Online Store Sportarmband im Apple Online Store Lederarmband im Apple Online StoreEbenfalls neu ist das magnetische Schnellladegerät für die Apple Watch. Es ist mit einem USB-C-Stecker ausgestattet, ein entsprechenden Netzstecker muss gegebenenfalls gesondert bestellt werden. Das Kabel ist einen Meter lang; Apple verlangt 35 Euro für das Ladegerät. Es ist mit allen Generationen der Apple Watch kompatibel, das Schnelllade-Feature, welches einen um 33 Prozent rascheren Ladevorgang verspricht, ist aber ausschließlich der Series 7 vorbehalten. Laut Apple erreicht das neueste Modell der Uhr nach 45 Minuten eine Ladung von 80 Prozent.Dank der Magnete ist es nicht erforderlich, die Uhr möglichst exakt auf dem Puck zu platzieren – das Gerät verzeihe Apple zufolge „kleine Fehler beim Auflegen“. Magnetisches Schnellladegerät für die Apple Watch im Apple Online Store