Video: Aktivierung der physischen Apple Card - wie die Verpackung mit dem iPhone spricht

Im Karton steckt ein NFC-Tag

NFC-Chip von NXP

Elegant, einfach – und verschwenderisch?

Bevor die physische Apple Card genutzt werden kann, muss der Besitzer sie in der Wallet-App aktivieren. Hierzu dient – anders als man erwarten könnte - nicht die Kreditkarte selbst, sondern deren Verpackung. Diese birgt also offenbar ein technisches Geheimnis in sich - und das weckt naturgemäß den Forschergeist des einen oder anderen Apple-Card-Nutzers.Der YouTuber iDeviceHelp beispielsweise griff also folgerichtig zum Cuttermesser, um zu ergründen, was Apple in den Karton einbaut. Das Ergebnis ist ebenso simpel wie wenig überraschend: Unter der Oberfläche steckt ein NFC-Tag. Dieses enthält die individuellen Daten des Kartenbesitzers, vor allem natürlich die Apple-ID, anhand derer die physische Apple Card in der Wallet-App identifiziert und freigeschaltet wird.Allem Anschein nach setzt Apple hier wie nicht anders zu erwarten auf Standardtechnik. Größe und Design des NFC-Tags, insbesondere das Layout der Antenne, lassen darauf schließen, dass der iPhone-Hersteller für die Verpackung der Apple Card auf ein Modul vom Typ " Minitrack " des niederländischen Herstellers Smartrac zurückgreift. Dieses gleicht jedenfalls dem im Video gezeigten Exemplar wie ein Ei dem anderen. Zum Einsatz kommt offenbar ein NFC-Chip des Typs NTAG2 13, welcher vom größten europäischen Halbleiterhersteller NXP stammt, der in Eindhoven ansässig ist.Apple hat auf diese Art und Weise die Aktivierung der physischen Kreditkarte elegant und äußerst einfach gestaltet. Allerdings gefällt es nicht jedem, dass in der Verpackung ein elektronisches Bauteil steckt. "Welch eine Verschwendung!" kommentiert etwa ein Twitter-User einen Tweet , in dem Mark Gurman Fotos des NFC-Tags veröffentlichte. Gemeint ist damit wohl, dass die Verpackung nach der Freischaltung der Apple Card nicht mehr benötigt wird und daher vermutlich über kurz oder lang im Müll landet – einschließlich der enthaltenen Elektronik.