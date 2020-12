Video: AirPods Max auspacken – und erster Qualitätseindruck

Auspackzeremonie der AirPods Max

Gute Qualitätsanmutung

Wer sich direkt nach der Ankündigung für Apples neue Kopfhörer entschieden hat, kann diese am kommenden Dienstag in Empfang nehmen. Jener 15. Dezember dürfte aber nicht für allzu viele interessierte Nutzer zu einem Glückstag werden, denn innerhalb kürzester Zeit schossen die Lieferzeiten massiv in die Höhe. Erfuhr man erst eine Stunde später vom neuen Apple-Produkt, so prognostizierte Apple schon keinen Versand mehr in diesem Jahr. Aktuell steht Apples Prognose auf einem Wert, der sogar für neue Apple-Produkte astronomisch hoch ist: Erst Mitte bis Ende März können Bestellungen ausgeführt werden. Der Store dokumentiert 12 bis 14 Wochen Wartezeit.Allerdings stattete Apple ausgesuchte Pressevertreter wie üblich vorab mit Hardware aus, sodass es ein erstes Video gibt. Erneut hat der erfolgreiche YouTuber Marques Brownlee die Ehre, seine Zuschauer durch eine Auspackzeremonie zu führen. Wer die Verpackung öffnet, kann anschließend direkt das Smart Case samt AirPods Max in Händen halten – der erste Blick fällt somit direkt auf das nicht ganz unumstrittene "Damenhandtaschen"-Design der Schutzhülle. Ansonsten findet sich nur noch ein Ladekabel in der Verpackung (Typ USB-C auf Lightning). Wer die AirPods auflädt, kann übrigens bis zu 20 Stunden mit einer Ladung auskommen.Auch wenn das Design des Smart Case nicht jedem gefällt, macht die Verwendung dennoch einen guten Eindruck. Marques Brownlee lobt im Video die generelle Qualitätsanmutung der Kopfhörer – sowohl beim Material, vor allem aber der Handhabung. Das recht hohe Gewicht der AirPods Max, welches zahlreiche vergleichbare Kopfhörer übersteigt, sei beim Tragen kein Problem. Die Bügelkonstruktion verteile das Gewicht angenehm und gleichmäßig. Noch keine Aussagen gibt es im Video, ob der hohe Preis von fast 600 Euro auch beim Klangverhalten gerechtfertigt ist – und wie sich die AirPods Max gegenüber dem Marktumfeld schlagen.