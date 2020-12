Apple präsentiert die AirPods Max

Funktionen

Eine Hardware-Ankündigung gab es dann noch ziemlich kurz vor Jahresende. Ein internes Memo an Support-Mitarbeiter und Techniker hatte in der vergangenen Woche Neuerungen angekündigt, nun ließ Apple die Katze aus dem Sack. Schon seit Monaten wurde darüber berichtet, Apple wohl erstmals Bügelkopfhörer unter der eigenen Marke und nicht mehr nur mit Beats-Logo vertrieben. Die jetzt gezeigten AirPods Max sind genau dies: Keine Ohrhörer wie bisherige AirPods mehr, sondern ein ganz neues Produkt. Mit den AirPods und AirPods Pro haben die AirPods Max gemeinsam, dass es kein Kabel gibt, sondern die Übertragung via Bluetooth erfolgt. Auch Siri-Funktionen, Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen, Transparenzmodus und Spatial Audio (im Deutschen: 3D Audio) werden geboten.Die AirPods Max sind mehr als einfach nur zwei Lautsprecher an einem Edelstahl-Bügel. Apple verspricht in der Ankündigung vollmundig ein ganz neues Hörerlebnis. Jede Ohrmuschel verfügt über einen eigenen H1-Chip – welcher mit seinen zehn Kernen bis zu 9 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde ausführen soll. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit 20 Stunden an, jener Wert beinhaltet aktive Geräuschunterdrückung und 3D-Audio. Aufgeladen wird übrigens via Lightning-Anschluss, das mitgelieferte Smart Case soll dafür sorgen, dass im Standby nahezu kein Strom verbraucht wird.Bedient werden die AirPods Max über eine Digital Crown, Apple greift also eine Idee auf, die man von der Apple Watch bereits kennt. Über die Krone lassen sich Lautstärke und Wiedergabe steuern, sowie Anrufe annehmen und Siri aktivieren.Erhältlich sind die neuen AirPods Max ab dem 15. Dezember, also ab Dienstag kommender Woche. Bestellungen lassen sich allerdings schon heute aufgeben. Damit stehen die neuen Kopfhörer gerade noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft zur Verfügung. Allerdings ist man bei Apple-Neuerscheinungen gewohnt, dass die Lieferzeiten rasch in die Höhe schießen – vermutlich passiert dies auch bei den AirPods Max.Preislich gibt es eine Überraschung, denn die neue AirPods-Familie ist deutlich teurer als gedacht. Apple veranschlagt 597,25 Euro (inklusive 16% MwSt). Angeboten werden die AirPods in den Farben Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink.Als Software-Voraussetzungen nennt Apple ein Gerät unter iOS 14.3 bzw. iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2 oder tvOS 14.3. Somit ist bestätigt, dass die Updates bis spätestens nächste Woche erscheinen.