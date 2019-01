Verstoß gegen Datenschutz-Grundverordnung: Apple und andere Tech-Firmen am Pranger

Apples Nutzerdaten-Auskunft lückenhaft

Apple, Amazon, Netflix und andere große Tech-Firmen verstoßen gegen die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO) – das zumindest behauptet die gemeinnützige Organisation NOYB (European Center for Digital Rights), die eine entsprechende Beschwerde in Österreich einreichte. Dem Datenschutz-Aktivisten und NOYB-Vorsitzenden Max Schrems zufolge halten außer den drei genannten Unternehmen auch Spotify und YouTube die Bestimmungen der DSGVO nicht ein.NOYB testete die DSGVO-Konformität von Apple und Co., indem die Organisation die Herausgabe der vom jeweiligen Unternehmen gespeicherten Daten zu bestimmten Anwendern forderte . „Kein Dienst hat die gesetzlich festgelegten Anforderungen komplett erfüllt“, so NOYB in einer Stellungnahme. Nutzer können sich seit dem Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung im Mai 2018 an Firmen wenden und eine Auskunft darüber verlangen, welche ihrer personenbezogenen Daten wie genutzt werden.Das große Problem bei der Datenauskunft liegt laut NOYB darin, dass Unternehmen die angeforderten Daten über automatisierte Systeme herausgeben, die längst nicht alle dem jeweiligen Anwender zustehenden Inhalte berücksichtigen: „Das führt zu strukturellen Verletzungen der Nutzerrechte.“ Die genannten Systeme sind NOYB zufolge sogar dazu entwickelt worden, um für Anwender relevante Informationen zurückzuhalten.Die Organisation hat die Beschwerde bei der zuständigen österreichischen Behörde im Namen von 10 Nutzern eingereicht, um deren Daten es bei den Abfragen ging.