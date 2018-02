Sci-Fi-Serie von J. J. Abrams: Apple unterliegt HBO

Lost

Fringe

Star Wars

Demimonde

Westworld als Hauptfaktor für Entscheidung

Westworld

Demimonde

Apple plant diverse TV-Formate

See

Unglaubliche Geschichten

Are You Sleeping

Home

Apple hat gegen HBO das Bieterrennnen um die von J.J. Abrams () entwickelte Sci-Fi-Serieverloren. Nach intensiven Verhandlungen zwischen Abrams und den Interessenten sicherte sich der amerikanische Pay-TV-Anbieter die Rechte an der TV-Produktion, so der für Insiderinformationen aus der Unterhaltungsindustrie bekannte Hollywood Reporter.Abrams soll beeindruckt gewesen sein von dem, was HBO aus der Hit-Serie(2016) gemacht hat, an der Abrams als Executive Producer beteiligt war. Dies sei dem Bericht zufolge der Hauptfaktor dafür gewesen sein, warum sich Abrams schlussendlich gegen Apple und für den Pay-TV-Sender entschied.Zum Inhalt vonwar zunächst kaum etwas bekannt. Neuesten Informationen zufolge geht es um eine Familie, die in einen Autounfall gerät. Nachdem die Mutter, die als Wissenschaftlerin arbeitet, als Folge des Unglücks ins Koma fällt, beginnt deren Tochter damit, sich mit den Experimenten auseinanderzusetzen, die ihre Mutter zuhause im Keller vollzog. Dies führt dazu, dass das Mädchen in eine andere Welt teleportiert wird, in der sie sich einer „monströsen, unterdrückenden Gewalt“ ausgesetzt sieht. HBO beschreibt die Handlung als ein episches und intimes „Sci-Fi Fantasy Drama“.Apple dürfte den Verlust des Abrams-Dramas verschmerzen können, da das Unternehmen laut Berichten bereits diverse TV-Produktionen vorbereitet. Dazu zählen die Serie, die Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe, ein Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore, die Serienumsetzung des Romansund ein TV-Format mit Jennifer Aniston sowie Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Auch die Dokuserie, die sich mit außergewöhnlichen Häusern und deren Architektur beschäftigt, soll in der Mache sein.