TV-Projekt über NBA-Star: Apple plant Basketball-Serie

Zu den TV-Projekten, die Apple für dieses Jahr laut diverser Berichte plant, soll auch eine Drama-Serie über den NBA-Star Kevin Durant zählen. Dasgenannte TV-Format konzentriert sich Variety zufolge auf das frühe Leben und den Beginn der Karriere des Basketballers, der momentan für die Golden State Warriors spielt. Der Basketballprofi gewann bereits mehrere NBA-Auszeichnungen, darunter Rookie of the Year und Most Valuable Player.Die Serie ergründet die Welt des Amateurbasketballs im Rahmen der Amateur Athletic Union (AAU) und wie die Spieler, Trainer sowie dazugehörigen Familien mit dem täglichen Kampf um den sportlichen Aufstieg umgehen. Reggie Rock Bythewood, der schon an der FOX-Serieund dem Biopicmitwirkte, ist für das Drehbuch verantwortlich. Durant selbst wird zusammen mit Brian Grazer von Imagine Television als ausführender Produzent agieren.Apple entwickelt laut Berichten momentan zahlreiche TV-Inhalte. Eddy Cue, der bei Apple vorrangig für Internetdienste verantwortlich ist, bestätigte letzte Woche erstmals die TV-Offensive des Unternehmens und deutete eine große Ankündigung dazu an. Wann Apple Details preisgibt, ist aber nicht bekannt. Das Unternehmen soll unter anderem an einer Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe, der humorvollen Immigrations-Reiheund einem Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore arbeiten.