Verkaufsstart des iPhone 8 - kurze Warteschlangen, gedämpftes Interesse

Die Warteschlange am Apple Store Brisbane, Australien (ShannonMM9/Twitter)

Es hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet, dass sich durch das iPhone X das Interesse am iPhone 8 in Grenzen hält, obwohl es der Nachfolger des iPhone 7 ist. Ein Teil der Kunden wartet stattdessen auf das im November erscheinende iPhone X, welches mit einem neuen randlosen OLED-Display und Face ID statt Touch ID daher kommt. Der deutlich höhere Preis des iPhone X scheint potenzielle Käufer offenbar kaum abzuschrecken.In Apples Flagship Store in Sydney wurden zum heutigen Verkaufsstart gerade einmal zwei Dutzend Leute in der Warteschlange gezählt , was im Vergleich zu den Hunderten in zurückliegenden Jahren äußerst gering ist. Dies liegt nicht nur am anhaltenden Trend, das iPhone gleich direkt beim Mobilfunk-Anbieter oder im Online Store zu bestellen. Auch die verhaltenden Reviews zum iPhone 8 (MTN berichtete: ) haben für das spürbare Desinteresse vieler Kunden gesorgt.Hinzu kommen auch geringe Änderungen im Design und die nach wie vor herausstehende Kamera. Der Kombination mit dem im Vergleich zum iPhone 7 gestiegenen Verkaufspreis tut sein übriges zur aktuellen Situation. Einige Investoren sehen bereits dunkle Wolken für das Quartalsergebnis von Apple aufziehen und trennen sich von Aktien, wodurch der Kurs in einer Woche um 6 US-Dollar auf aktuell 153,50 US-Dollar gefallen ist.Dennoch hat dies auch sein Gutes: Interessierte Käufer bekommen das neue iPhone leichter als bei früheren Verkaufsstarts. Schließlich bietet das iPhone 8 durchaus interessante Verbesserungen wie einen sehr schnellen A11-Prozessor mit künstlicher Intelligenz (Bionic), ein optionales Schnellladeverfahren per Kabel sowie kabelloses Laden via Qi-Standard. Highlight ist aber die integrierte 12MP-Kamera, die auch bei den Testern gut ankam (MTN berichtete: ).Abgesehen vom iPhone 8 sind übrigens seit heute auch das Apple TV 4K und die neue Apple Watch Series 3 regulär im Handel erhältlich. Wie die Nachfrage hier ausfällt, lässt sich größtenteils noch nicht abschätzen. Bereits zu bemerken ist allerdings ein sehr hohes Interesse nach dem LTE-Modell im Vergleich zur regulären Apple Watch ohne Mobilfunk.