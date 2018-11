Vergünstigt: MacBook Pro 2018 erstmals generalüberholt

Auch 2017er MacBook Pro

Wer heute Apples offiziellen Refurbished Store für generalüberholte Geräte besucht, findet einige neue Produkte vor ( ). Zu finden sind dort wie üblich sowohl komplett instandgesetzte oder auch zurückgeschickte Macs, iPads, iPods und Apple TVs. Seit dieser Woche verkauft Apple erstmals auch das MacBook Pro 2018, also die aktuelle Serie. Diese war zunächst nur im Refurbished Store der USA zu finden, jetzt mit einiger Verspätung aber auch bei uns. Apple bietet die Variante mit 2,2 GHz und sechs Prozessorkernen für 2379 Euro an, was einem Preisnachlass von 420 Euro (15 Prozent) entspricht. An Ausstattung bringt das MacBook Pro 16 GB RAM, Radeon Pro Graphics 555X sowie 256 GB Flash-Speicher mit (zum MacBook Pro im Refurbished Store: ).Weiterhin verfügbar sind auch zwei Modelle der Vorjahresgeneration ( ). Für das MacBook Pro 2017 mit 2,8 GHz Quadcore veranschlagt Apple 2249 Euro, wer 512 GB Flash-Speicher erhalten möchte, bezahlt 2669 Euro. Die größten Unterschiede zwischen MacBook Pro 2017 und 2018 sind Tastatur (beim 2018er besser gegen Schmutz geschützt) sowie Prozessor (sechs statt vier Kerne).Zwar verkauft Apple unbeirrt auch den Mac mini des Modelljahres 2014 weiter, allerdings kann von diesem Kauf nur abgeraten werden. 579 Euro für einen 1,4 GHz Dual Core und einer herkömmlichen Festplatte sind angesichts der neuen Modelle einfach nicht mehr zu rechtfertigen. Wer sich für das MacBook interessiert, wird weiterhin ab 1269 Euro fündig ( ) und erhält dafür 8 GB RAM sowie 256 GB Flash-Speicher. Aktuelle Konfigurationen mit 512 GB SSD kosten 1529 Euro. In der Ausstattung mit 16 GB RAM steigt der Preis auf 1869 Euro – was 350 Euro weniger als beim regulären Kauf sind.(Refurbished Store: Recht übersichtlich fällt die Auswahl im iMac-Segment aus, denn 27"-Modelle führt Apple momentan gar nicht. Stattdessen gibt es aber sieben Varianten des iMac 21,5", deren Preisspanne von 1099 Euro für die Version mit herkömmlicher Festplatte bis 2309 Euro für die Konfiguration mit 32 GB RAM und 512 GB SSD reicht.