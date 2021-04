Kurz: Neues iPad Pro (12,9") braucht neues Magic Keyboard +++ Doku-Serie für Apple TV+ behandelt Popkultur der 1970er Jahre

Neues iPad Pro (12,9"): Altes Magic Keyboard hat ausgedient

Bei der fünften Generation des iPad Pro handelt es sich zweifelsohne um ein High-End-Tablet: Dank des M1-Chips und mit einer Speicherausstattung bis zu zwei TB sollte das Gerät in den nächsten Jahren kaum zu bremsen sein. Besondere Aufmerksamkeit wird der 12,9-Zoll-Variante zuteil: Diese ist erstmals mit einem Mini-LED-Display versehen. Das hat auch seinen Preis: Je nach Ausstattung reicht die Spanne von 1.199 bis 2.579 Euro. Wer bereits ein älteres Modell des iPad Pro in dieser Größe sein Eigen nennt und beim Zubehör sparen möchte, könnte aber eine böse Überraschung erleben.Das Magic Keyboard für das iPad Pro umhüllt das Tablet im zugeklappten Zustand beidseitig und weiß mit der beleuchteten Tastatur, dem Trackpad und dem integrierten USB-C-Anschluss zu gefallen. Wer das Produkt für eine ältere Generation des großen iPad Pro besitzt, kann es jedoch nicht weiter verwenden: iGeneration berichtet von einem Dokument, das an die Apple Stores ging. Es hält eine für viele Anwender unerfreuliche Nachricht bereit: Ein altes Magic Keyboard ist mit dem neuen iPad Pro (12,9") nicht kompatibel. Grund hierfür sei die Tiefe des Geräts: Diese ist um 0,5 mm angewachsen, sodass die Kombination aus Hülle und Tastatur nicht mehr mehr richtig schließt. Bei der 11-Zoll-Variante tritt dieses Problem nicht auf. Nutzern bleibt nichts anderes übrig, als erneut tief in die Tasche zu greifen: Das neue Magic Keyboard kostet nach wie vor 399 Euro – und ist immerhin auch mit älteren Modellen kompatibel und zum ersten Mal in Weiß erhältlich.Ob David Bowie, John Lennon, Bob Marley, The Who oder The Rolling Stones: Die 1970er Jahre waren nicht nur in musikalischer Hinsicht von einer enormen Experimentierfreudigkeit geprägt, auch extravagante Outfits und neue künstlerische Ausdrucksformen hielten rasch Einzug in die Popkultur. Eine neue Doku-Serie möchte diesen Umbrüchen Rechnung tragen:besteht aus acht Episoden und wird ab 21. Mai auf Apple TV+ zu sehen sein. Der Fokus liege Apple zufolge auf jener Musik, welche die Kultur und Politik dieser Zeit maßgeblich bestimmt hat. Asif Kapadia sowie James Gay-Rees () zeichnen für die Produktion verantwortlich.